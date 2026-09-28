Caacupé: condenan a 12 años de prisión a hombre por abuso sexual en niños

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio oral y público desarrollado el pasado 24 de septiembre, los hechos se registraron entre el 25 y 26 de octubre de 2025. La víctima, una niña de 8 años, había quedado al cuidado de su padre y de su abuela paterna mientras su madre acudía a una consulta médica.

Según la acusación fiscal, durante ese periodo el hoy condenado aprovechó que la menor se encontraba dormida para realizarle tocamientos en sus partes íntimas. Tras lo ocurrido, la niña comunicó lo sucedido a su abuela, lo que permitió realizar la denuncia y dar inicio a la investigación penal.

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Se presentaron pruebas

Durante el juicio fueron presentadas pruebas documentales y testimoniales, además de una pericia psicológica practicada a la víctima en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. Estos elementos fueron considerados por el Tribunal de Sentencia para determinar la responsabilidad penal del acusado.

El tribunal que dictó la condena estuvo integrado por la jueza Cristel Müller, en carácter de presidenta, y las magistradas Liliana Ruiz Díaz y Haidee Pereira, como miembros.

Finalmente, el colegiado declaró culpable al hombre y le impuso 12 años de pena privativa de libertad por el hecho punible de abuso sexual en niños.

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