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24 de septiembre de 2026 a la - 15:21

Fiscalía imputa a joven por presunto abuso sexual de un niño de 13 años que contrajo una ETS

Detienen a un hombre imputado por presunto abuso sexual en niños.
El niño fue hospitalizado a raíz de infecciones producidas por ETS que contrajo durante los abusos que sufrió.

Un joven de 24 años fue imputado como presunto autor del abuso sexual sistemático de un niño de 13 años, quien contrajo una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

Por ABC Color

El proceso por abuso sexual en niños fue presentado por el fiscal Víctor Adolfo Santander, de Hernandarias. De acuerdo con la investigación, el menor se encontraba en situación de calle desde los 11 años y habría conocido al ahora imputado en esas circunstancias.

Ambos frecuentaban una vivienda, donde presuntamente consumían sustancias estupefacientes. La Fiscalía sospecha que esta situación habría sido aprovechada por el joven para someter sexualmente a la víctima de manera reiterada durante aproximadamente seis meses.

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El caso salió a la luz el 20 de septiembre, cuando el niño fue encontrado en la vía pública con fuertes dolores en la zona íntima. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Distrital de Hernandarias, donde recibió atención médica y se le realizaron estudios laboratoriales que confirmaron una infección de transmisión sexual activa.

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En el marco de la investigación, el médico forense del Ministerio Público, Dr. Martín Alfaro, examinó al afectado y constató múltiples lesiones.

Por otra parte, el médico forense de turno, Javier Brítez, inspeccionó al sospechoso y, de igual forma, constató lesiones compatibles con una infección de transmisión sexual.

Detienen a joven por un caso de abuso tras diagnóstico de ETS a niño de 13 años

Posteriormente, el 23 de septiembre, el presunto agresor se presentó ante la Comisaría Nº 24, luego de que el menor lo señalara como supuesto autor. Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía.

Finalmente, el fiscal Santander resolvió imputarlo por abuso sexual en niños y solicitó la aplicación de la prisión preventiva, considerando la gravedad del caso y la alta expectativa de pena privativa de libertad.

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