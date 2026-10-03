Fin de semana con lluvias y tormentas para el Este del país

El amanecer de este sábado se presenta fresco, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte, que luego rotarán al sur. También se prevén lluvias con tormentas eléctricas, de intensidad moderada a fuerte. La temperatura mínima anunciada es de 17 °C y la máxima de 28 °C.

Durante la tarde, el ambiente se presentará cálido a caluroso, con temperaturas máximas que variarían entre 26 y 35 °C. Para esta jornada se prevé el ingreso de un sistema de tormentas que afectará a la zona, con elevada probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual.

Entre los fenómenos previstos se encuentran ráfagas de viento cercanas o superiores a los 100 km/h, lluvias moderadas a fuertes, con acumulados de entre 40 y 80 milímetros, además de la posibilidad de caída de granizos.

Para el domingo, día de las elecciones, se espera un ambiente inestable, con persistencia de lluvias y tormentas eléctricas, vientos variables y cielo mayormente nublado.

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El amanecer se presentaría fresco y la tarde, cálida, con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C.