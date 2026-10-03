ABC en el Este
03 de octubre de 2026 a la - 08:10

Fin de semana con lluvias y tormentas para el Este del país

Paisaje con lago reflejando el cielo nublado y árboles alrededor, generando un ambiente de tranquilidad.
El tiempo permanecerá inestable este fin de semana en Ciudad del Este.Tereza Fretes Alonso

Un fin de semana con lluvias y posibles tormentas eléctricas se pronostica para el Este del país. Según la Dirección Nacional de Meteorología, el tiempo permanecerá cálido.

Por ABC Color

El amanecer de este sábado se presenta fresco, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte, que luego rotarán al sur. También se prevén lluvias con tormentas eléctricas, de intensidad moderada a fuerte. La temperatura mínima anunciada es de 17 °C y la máxima de 28 °C.

Durante la tarde, el ambiente se presentará cálido a caluroso, con temperaturas máximas que variarían entre 26 y 35 °C. Para esta jornada se prevé el ingreso de un sistema de tormentas que afectará a la zona, con elevada probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual.

Entre los fenómenos previstos se encuentran ráfagas de viento cercanas o superiores a los 100 km/h, lluvias moderadas a fuertes, con acumulados de entre 40 y 80 milímetros, además de la posibilidad de caída de granizos.

Para el domingo, día de las elecciones, se espera un ambiente inestable, con persistencia de lluvias y tormentas eléctricas, vientos variables y cielo mayormente nublado.

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El amanecer se presentaría fresco y la tarde, cálida, con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C.