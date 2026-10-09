Por las lluvias, postergan para mañana el inicio de la Expo Franco

Bajo el lema: “La fiesta de todos”, la Expo Franco 2026 se realiza cada año como parte de las celebraciones por el aniversario de la ciudad, que el próximo 13 de octubre cumplirá 97 años de fundación.

La actividad se desarrollará desde mañana, 10 de octubre, hasta el 13 de octubre en el predio del polideportivo municipal. Ofrecerá una variada propuesta para toda la familia, que incluirá un paseo gastronómico, espacios de entretenimiento y espectáculos artísticos previstos hasta el domingo.

La programación musical incluye la participación de artistas locales, nacionales e internacionales. Entre los anunciados figuran Mili Brítez, Frecuencia Trío, el grupo mexicano Ramiro Rigo Morales y su banda Súper Express, además de Manu, de Puro Movimiento.

Otro de los atractivos es el parque de diversiones instalado en el polideportivo. La entrada será libre y gratuita.

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La Expo Franco, organizada por la Municipalidad franqueña, reúne cada año a familias para disfrutar de una amplia variedad de gastronomía, música y entretenimiento.

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Festejos se realizan en medio de una transición en la Municipalidad

Esta edición, la organización de la Expo Franco se desarrolla en medio de una transición política en la Comuna, tras 11 años de administración del intendente liberal Roque Godoy. El fin de semana pasado, su esposa, Roya Torres, perdió las elecciones frente al colorado cartista Arnold Ramírez. En ese contexto, la cartelera artística se mantiene con los artistas que fueron confirmados antes de los comicios.