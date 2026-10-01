Con jopara y buena música espantan al Karai Octubre en Presidente Franco

La actividad, que se inició a las 9:00 y se extenderá hasta las 15:00 de este jueves, reúne a comerciantes, músicos y familias en una jornada que busca mantener viva esta tradición paraguaya.

El encuentro se realiza en el patio de comidas del Mercado de Abasto Municipal, donde los distintos locales ofrecen el tradicional plato de jopará a los visitantes.

Según la creencia popular, consumir jopará el primer día de octubre permite “espantar” al Karai Octubre, personaje mítico asociado con la miseria, y atraer la abundancia para los hogares durante el mes.

El plato, que es a base de locro, poroto, verduras y queso, está disponible desde G. 10.000, aunque el precio puede variar según cada comedor.

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Una tradición que genera oportunidades

Rosita Medita, integrante de la Comisión de Músicos de Presidente Franco “Santa Cecilia”, explicó que el festival nació como una iniciativa vinculada a las actividades culturales de la Expo Franco y como una oportunidad para generar espacios de trabajo para todos los artistas locales.

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“Tenemos la festividad del aniversario de nuestra ciudad, que este año es la número 97, y tenemos la Expo Franco, donde no todos los artistas pueden presentarse. Entonces, aprovechamos este festival para generar oportunidad para todos los artistas”, explicó.

Durante esta jornada, se prevé la presentación de 11 artistas, todos de Presidente Franco e integrantes de la Comisión de Músicos “Santa Cecilia”.

Por último, Medina relató la historia que, según la tradición transmitida por las generaciones, dio origen a la figura del Karai Octubre.

“Cuentan las abuelas, y mis abuelas contaban, que venía un viejo con bolsa a revisar la cocina de la gente si había algo para comer”, relató.

De acuerdo con esta creencia, si el personaje encontraba una cocina sin alimentos, dejaba su bolsa como símbolo de la escasez que acompañaría a la familia durante el año. En cambio, cuando encontraba una olla con comida, la abundancia estaba asegurada.