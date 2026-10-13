Inundaciones afectan a escuelas de Ciudad del Este y obligan a suspender clases

Las inundaciones también están causando estragos y obligando a suspender las actividades escolares en instituciones educativas en Ciudad del Este. En algunos casos, la situación es crítica debido a los grandes raudales y al desborde de arroyos.

La situación más grave se registra en la Escuela Básica Nº 5423 San Dionisio, del barrio Che La Reina, donde las clases fueron suspendidas desde ayer por el desborde del arroyo Acaraymí.

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Para que no se pierdan horas de enseñanza, los docentes envían tareas para la casa y acompañan con trabajos prácticos. La medida afecta a 356 alumnos, desde el nivel inicial hasta el noveno grado.

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La institución quedó totalmente inundada, lo que afectó a varias salas. Esta mañana, la comunidad educativa realizaba tareas de limpieza, pero algunas aulas seguían con agua acumulada, por lo que se decidió mantener la suspensión de las clases presenciales.

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Reportan varias escuelas afectadas

Según los reportes recibidos a través de la plataforma Foco, de la organización Reacción, varias escuelas y colegios registraron goteras, filtraciones de agua e inundaciones.

También se reportaron problemas por la falta de reparación de tejas en la escuela San Carlos de Ciudad del Este, entre otras dificultades en instituciones educativas de otros departamentos.

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Eligio Morel, secretario de Educación de Alto Paraná, explicó que un equipo técnico está visitando las escuelas que podrían estar afectadas, a fin de evaluar la situación y adoptar las medidas correspondientes.

Según señaló, una de las prioridades es garantizar que los alimentos del programa Hambre Cero sigan llegando a los alumnos.