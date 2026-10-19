Pobladores de Tavapy quedan aislados por el desborde del río Monday

Tras las últimas lluvias, asociadas al fenómeno de El Niño, el nivel del río Monday y del arroyo Yata’i subieron varios metros. Esto causó inundaciones, dejando intransitables varios caminos rurales en el distrito de Tavapy, al sur del décimo departamento.

Los caminos rurales de diversas colonias que dan acceso a la zona urbana del distrito quedaron intransitables, por lo que numerosas familias quedaron aisladas. En algunos casos, los pobladores deben utilizar desvíos de entre 10 y 20 kilómetros para salir de la zona.

Inundaciones dejan al descubierto un río de basura que termina en el Paraná

José Báez, poblador de la colonia Sebastián Larrosa, explicó que, además del aislamiento, numerosos cultivos, como el de sandía, uno de los principales rubros de la zona, empiezan a resentirse por el exceso de agua. Señaló que los cultivos comienzan a verse afectados por plagas debido a la humedad.

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“Algunos puentes quedaron dañados y algunos caminos están llenos de agua. Los productores no pueden sacar sus productos”, expresó.

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Las intensas lluvias de los últimos días causaron graves inundaciones en las zonas bajas de varios municipios de Alto Paraná, así como en áreas rurales.

Solo en Ciudad del Este se registraron 1.230 familias afectadas. Durante el fin de semana, el río Paraná, que había subido 14 metros en 15 días, descendió unos tres metros. Sin embargo, continúa en niveles de inundación, principalmente en la capital departamental.