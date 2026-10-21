Estos son los 10 mejores lugares para trabajar en Alto Paraná

La revelación de las tres mejores empresas se realizó durante una celebración de la que participaron representantes de las organizaciones que integran el top 10 de Alto Paraná. El evento tuvo lugar en el Hotel Río Bourbon de Ciudad del Este.

Las tres primeras posiciones del ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Alto Paraná 2026 corresponden a Nissei, en el primer lugar; Shopping China, en el segundo, y Datapar, en el tercero.

Además del top 3, otras siete organizaciones completan el ranking: Tom Hanck Industria y Comercio S.A. ocupa el cuarto lugar; Agrotec, el quinto; Cellshop, el sexto; Lunelli, el séptimo; Green Dot International Legal Consulting, el octavo; Vitalmed, el noveno, y Sanatorio Le Blanc, el décimo.

Estas organizaciones forman parte del grupo que cumplió con los criterios de elegibilidad establecidos por Great Place to Work para esta edición y obtuvo el reconocimiento por su trabajo en la construcción de culturas laborales basadas en la confianza y en una experiencia positiva para sus colaboradores.

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La edición 2026 también estuvo marcada por el desafío de poner en valor a las organizaciones que lograron completar, dentro de los plazos establecidos, todos los criterios necesarios para ser elegibles.

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De esta manera, Great Place to Work Paraguay dio continuidad al reconocimiento en Alto Paraná y celebró junto a las organizaciones participantes un logro que contribuye a visibilizar el compromiso del sector empresarial de la región con la gestión de la cultura organizacional y la experiencia de sus colaboradores.

La ceremonia reunió a representantes de las organizaciones reconocidas, líderes empresariales y referentes del ámbito de la gestión de personas, quienes compartieron un espacio de celebración y reconocimiento.

El desafío es seguir creciendo

Con esta tercera edición, Great Place to Work Paraguay reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la comunidad de organizaciones de Alto Paraná.

El objetivo para las próximas ediciones es seguir sumando empresas de la región a esta iniciativa, generando nuevas oportunidades para medir, comprender y mejorar la experiencia de los colaboradores y, al mismo tiempo, continuar celebrando a quienes avanzan en la construcción de mejores lugares para trabajar.

Sobre Great Place to Work

Great Place to Work es una organización de reconocimiento mundial especializada en cultura laboral. Ayuda a las organizaciones a evaluar su cultura y a obtener mejores resultados comerciales mediante la creación de experiencias laborales basadas en la confianza para todos sus colaboradores.

Su plataforma de gestión cultural, Emprising, proporciona a los líderes encuestas, informes en tiempo real y herramientas de análisis que les permiten tomar decisiones relacionadas con la gestión de personas basadas en datos.

La organización utiliza sus datos de referencia para certificar empresas y reconocer a los mejores lugares para trabajar en Estados Unidos y en más de 60 países.

Los grandes lugares para trabajar se distinguen por tres aspectos

Mejores para los negocios: desarrollan todo el potencial humano de sus equipos y promueven una cultura de alta confianza que permite a las empresas alcanzar sus objetivos comerciales.

Mejores para las personas: ofrecen una experiencia laboral positiva y constante, e inspiran a cada individuo a alcanzar su máximo potencial dentro y fuera del lugar de trabajo.

Mejores para el mundo: contribuyen al bienestar de las personas y al éxito de las empresas, y ayudan a construir una sociedad basada en la prosperidad compartida, el cuidado y la equidad.