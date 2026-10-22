Amenaza de ataque en la UNE moviliza a policías en el campus universitario

La amenaza fue recibida en el correo institucional utilizado por el propio rector de la Universidad Nacional del Este (UNE), José Sánchez, conforme a la denuncia presentada por Diosnel Varela, asesor jurídico de esta casa de estudios.

A raíz de la denuncia, una comitiva policial integrada por personal de Antisecuestro y de la Agrupación Táctica Policial realizó una inspección en el lugar. Además, se dispuso la instalación de barreras de control en el campus universitario, que alberga varias facultades.

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Durante las verificaciones no se detectaron anomalías. La UNE se encontraba de asueto institucional debido a la celebración de su aniversario, por lo que no había actividades académicas ni administrativas. En consecuencia, no fue necesario realizar una evacuación.

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De acuerdo con los datos recabados por la Policía Nacional, el correo llegó acompañado de una imagen de un arma de fuego de grueso calibre. La advertencia anunciaba la realización de tiroteos, la colocación de bombas e incluso la dispersión de bacterias mortales.

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En el mensaje también se mencionaban otras amenazas contra universidades del país, afirmando que estas eran meras distracciones.

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Desde la UNE emitieron un comunicado en el que informaron sobre los controles policiales en el campus. “Se informa a todas las unidades académicas de la UNE que, a partir de las 15:00 del 22/10/2026, se llevará a cabo un control policial especializado en el Campus Universitario y sedes de la UNE. Se ruega la colaboración de todos, tomar las precauciones correspondientes y estar al llamado ante cualquier situación”, señala el comunicado compartido con los trabajadores de la institución.