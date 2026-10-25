ABC en el Este
25 de octubre de 2026 - 07:37

Anuncian lluvias dispersas para este domingo en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología prevé una jornada con lluvias dispersas en el Este del país.
La Dirección de Meteorología prevé una jornada con lluvias dispersas en el Este del país.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia para este domingo una jornada fresca a cálida y con lluvias dispersas en Ciudad del Este.

Por ABC Color

De acuerdo con el pronóstico de este domingo, la temperatura mínima prevista es de 17 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 23 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, vientos moderados del sur y probabilidad de lluvia

Para el lunes, se espera que persistan las condiciones frescas a cálidas, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. La mínima descendería a 13 °C, en tanto que la máxima se mantendría en 23 °C.

En cuanto al martes, Meteorología pronostica nuevamente un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sureste, que luego pasarían a ser variables. Las temperaturas oscilarían entre los 13 °C de mínima y los 24 °C de máxima.