Anuncian lluvias dispersas para este domingo en Ciudad del Este

De acuerdo con el pronóstico de este domingo, la temperatura mínima prevista es de 17 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 23 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, vientos moderados del sur y probabilidad de lluvia

Para el lunes, se espera que persistan las condiciones frescas a cálidas, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. La mínima descendería a 13 °C, en tanto que la máxima se mantendría en 23 °C.

En cuanto al martes, Meteorología pronostica nuevamente un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sureste, que luego pasarían a ser variables. Las temperaturas oscilarían entre los 13 °C de mínima y los 24 °C de máxima.