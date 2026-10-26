Imputan por homicidio doloso a comerciante que mató a presunto ladrón

Se trata de Ernesto René Riveros Barrios (28), quien es señalado como el presunto autor de un disparo que acabó con la vida de Carlos Manuel González Ramos (29). González Ramos registra órdenes de captura por hurto agravado y coacción sexual y violación.

De acuerdo con los datos de la investigación, el homicidio ocurrió el sábado, a las 21:30 aproximadamente, frente a la despensa San Miguel, situada en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este.

La víctima caminaba por el lugar en compañía de otra persona cuando el propietario del comercio supuestamente lo acusó de haber sustraído mercaderías de su establecimiento, luego de identificarlo mediante imágenes de circuito cerrado.

La acusación habría desencadenado una discusión. Según la hipótesis fiscal, el comerciante amenazó al hombre y, cuando este intentó alejarse, salió de detrás de una columna y le ordenó detenerse. Posteriormente, habría efectuado un disparo que impactó en la parte posterior del glúteo de la víctima.

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Aunque González Ramos intentó escapar, cayó al suelo a consecuencia de la herida. Posteriormente, fue trasladado por sus familiares al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde murió horas después debido a un shock hipovolémico.

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Allanaron despensa, pero no encontraron al sospechoso

Tras el episodio, el presunto autor habría ingresado a su vivienda y posteriormente abandonado el lugar a bordo de un automóvil Toyota de color blanco.

En el marco de las diligencias investigativas, una comitiva fiscal y policial allanó la despensa San Miguel, propiedad del sospechoso. Sin embargo, no logró ubicarlo. Durante el procedimiento, por disposición de la fiscala Ramírez, fueron incautados una cámara de circuito cerrado y un microchip de almacenamiento de 32 GB, elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Riveros Barrios permanece prófugo y cuenta con una orden de detención pendiente.