Roban mercaderías de una transportadora y aprehenden a un hombre tras persecución

El asalto ocurrió anoche sobre la avenida Teniente Manuel Cabello y Carlos Antonio López, en el barrio Juan E. O’Leary de esta capital departamental.

Según el informe de la Comisaría 1ª un grupo de estibadores encabezados por Marcos David Guerrero, funcionario de la transportadora, se encontraba cargando los camiones de la empresa cuando llegaron los desconocidos a bordo de un automóvil Toyota Premio.

De acuerdo con el relato del trabajador, dos hombres descendieron del vehículo y exigieron la entrega de cinco cajas negras. Como no encontraron las mercaderías que buscaban, se apoderaron de una caja que contenía vasos de la marca Luo, que encontraron en uno de los camiones.

El trabajador manifestó que las cajas exigidas se encontraban en otro vehículo, al que habían trasladado la carga poco antes por precaución.

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Persecución y aprehendido

Tras la denuncia, la Policía inició un rastrillaje en distintos puntos de la ciudad, hasta que pudieron divisar sobre la avenida Bicentenario, del barrio La Blanca, un automóvil Toyota Premio de color plateado que coincidía con las características del rodado buscado.

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Al intentar interceptarlo, el conductor aceleró la marcha, lo que dio inicio a una persecución que terminó en una calle sin salida del kilómetro 5 Acaray, cerca de un arroyo.

Según el reporte policial, aproximadamente cuatro hombres descendieron del automóvil y escaparon a pie hacia la zona del arroyo. Durante la intervención, los agentes encontraron cerca del vehículo una escopeta calibre 12.

Posteriormente, aprehendieron a Rumildo Benítez Ramírez (36), quien contaba con una orden de captura por robo.

El hombre y las evidencias fueron puestos a disposición de la agente fiscal, Estela Ramírez.