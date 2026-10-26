Apuntan a venezolanos por robos de relojes de alta gama en la zona vip de Asunción

Delincuentes de nacionalidad venezolana serían los responsables de los últimos ataques a clientes de establecimientos comerciales de Asunción.

Uno de los golpes se registró en la tarde del jueves 22 de octubre último, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en la cafetería Pederzani, ubicada en Nuestra Señora del Carmen casi avenida San Martín, del barrio Carmelitas, en plena zona vip del eje corporativo.

Allí, pistola en mano y en una jugada quirúrgica les arrebataron sus relojes a dos clientas. En el video registrado por las cámaras de seguridad se ve que el delincuente va directamente hacia ellas y sin titubear lleva únicamente sus relojes.

Por su accionar, se entiende que el ladrón fue directamente a quienes tenía como objetivo, lo que induce a pensar que tenía “fichadas” a las víctimas y un objetivo muy preciso.

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Las víctimas fueron obligadas a entregar sus relojes de alta gama. Tras concretar el golpe, los asaltantes huyeron a bordo de una moto.

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Mismos ladrones, terminó con la víctima en el piso

Mientras que en la siesta de ayer domingo, los mismos delincuentes perpetraron otro ataque, aunque esta vez aparentemente solamente se llevaron la réplica de un reloj.

El robo fue en un establecimiento comercial ubicado en la avenida Mariscal López casi Kubitschek, donde despojaron de su reloj a Manfredo Deligdisch Stubbe de 85 años.

La víctima se resistió y el ladrón prácticamente lo arrastró del brazo hasta tumbarlo en el piso. Es decir, sin importar las consecuencias que podía ocasionarle por su avanzada edad.

Banda se dedica al robo de relojes Rolex

En ambos casos cámaras de circuito cerrado filmaron íntegramente el ataque y las imágenes fueron recogidas por los investigadores para tratar de identificar a los responsables directos y a sus cómplices.

El jefe de Investigaciones de Asunción, comisario principal Hugo Grance, aseguró que en estos últimos casos había miembros de la misma banda criminal en el interior de los establecimientos comerciales.

El trabajo de estos delincuentes, que fingen ser clientes, es detectar la presencia de persona con relojes de alta gama, preferentemente de la marca Rolex, para avisar a sus cómplices y que estos entren al comercio para perpetrar el robo.

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Los investigadores manejan el dato de que los delincuentes juntan entre cinco y diez relojes para viajar a Ciudad del Este, donde los venden en el mercado negro a precios que oscilan entre los US$ 3.000 y US$ 5.000.

Ante la seguidilla de asaltos, efectivos de Investigaciones reforzaron su presencia en las principales zonas comerciales de Asunción y ciudades aledañas, buscando evitar nuevos ataques de estos escurridizos delincuentes.

Venezolanos asaltaron joyería del barrio Recoleta en el 2025

Los sospechosos serían los mismos que en la tarde del viernes 14 de noviembre de 2025 llegaron hasta la joyería y relojería Recalde “C” ubicada en De Las Palmas casi Choferes del Chaco, en el barrio Recoleta de Asunción.

Los hombres, de nacionalidad venezolana, fingieron ser clientes interesados en la compra de relojes de alta gama. Tocaron el timbre y cuando los encargados abrieron la puerta de vidrio templado, los desconocidos sacaron sus armas.

Todos fueron reducidos a golpes y bajo amenaza de muerte, luego rápidamente los intrusos tomaron algunas joyas y relojes de alta gama del exhibidor, con los que salieron a la calle, montaron sus motos y escaparon.

En la huida, uno de los sospechosos tiró su teléfono celular, que fue recogido por los uniformados y gracias a los datos encontrados en el aparato agentes de Investigaciones llegaron esa misma noche al aguantadero de los criminales, ubicado en la calle Teniente Pablo Candia entre Alas Paraguayas y Capitán Denis Roa de la ciudad de Lambaré.

Cuando los sospechosos se percataron de la presencia de la Policía salieron a la calle y se abrieron paso a tiros, lo que generó una feroz balacera en medio del barrio. Los sospechosos escaparon, pero una jovencita, también venezolana, se quedó en la casa y fue detenida.

Esta mujer dio detalles del accionar y la identidad de todos los miembros de la banda, también denunció que prácticamente ella fue rescatada, ya que sus propios compatriotas la estaban explotando sexualmente para generar dinero.

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A partir de estos datos la Policía y el Ministerio Público solicitaron la captura de 12 ciudadanos venezolanos; sin embargo, ahora surgen dudas sobre los nombres ya que se ha confirmado que casi todos estos maleantes se mueven con identidades falsas, por lo que se inició un trabajo con agentes de la Interpol para confirmar identidades a través de las fotografías que se consiguieron en el celular de uno de los sospechosos.

En Paraguay, un reloj original nuevo de la marca Rolex puede costar desde alrededor de US$ 5.000 o superar los US$ 50.000.