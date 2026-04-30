Minga Guazú: polémica por obra municipal de G. 3.717 millones en franja de dominio, sin aval del MOPC

La obra, denominada “Paseo del Pionero”, fue adjudicada por la Comuna minguera a la empresa Abbate y Asociados Constructora, representada por Santiago Adolfo Abbate Godoy, por un monto de G. 3.717 millones.

El escándalo se desató tras salir a la luz que la construcción fue ejecutada a un costado de la ruta PY02, sin la autorización del MOPC ni del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Ante esto, Rodrigo Daniel Ríos Coronel, con patrocinio del abogado Braulio Duarte, presentó una denuncia en la Fiscalía contra el intendente, Diego Amílcar Ríos (ANR-FR), y concejales municipales por supuestos hechos de intervención peligrosa en el tránsito terrestre, omisión de evitar un resultado, prevaricato y omisión de deberes del funcionario público.

Según el escrito, en 2024 el intendente ya fue notificado por el MOPC y Tape Porã sobre la prohibición de construir en la franja de dominio sin autorización. Entre los antecedentes figura la Nota C.A.P.E. N.º 310/2024, que alertaba sobre construcciones detectadas en la zona y recordaba las disposiciones de la Ley N.º 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial, que prohíbe este tipo de intervenciones sin permiso ministerial.

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Asimismo, a inicios de este año, la Dirección de Vialidad del MOPC confirmó que no existe autorización alguna para la obra en el lugar. El expediente fue remitido a la Patrulla Caminera para el procedimiento de despeje, que finalmente fue ordenado ayer por el Juzgado del Primer Turno, a cargo de la magistrada Vivian Domínguez.

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La resolución declara como ocupante ilegal a la Municipalidad de Minga Guazú y dispone el desalojo y despeje total de la franja de dominio público en el tramo afectado de la ruta PY02.

Fiesta con tinte electoral

Pese a esta situación, la comuna anunció una “pomposa inauguración” del “Paseo del Pionero” para esa noche. Varios influencers fueron contratados para preparar los videos promocionales de la gran fiesta que realizarán esta noche, con presencia de grupos locales y la animación del conductor televisivo Rubén Rodríguez.

El intendente Ríos, electo originalmente por la chapa de Yo Creo, cambió rápidamente de carpa al incorporarse al movimiento Honor Colorado. Este año abandonó el movimiento y se sumó a Fuerza Republicana con la intención de buscar el rekutu.

Intentamos comunicarnos con el intendente Diego Ríos, pero no atendió nuestra llamada ni respondió nuestras consultas vía mensajes telefónicos.