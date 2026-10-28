Damnificados sobreviven de donaciones: SEN entregó solo 20 cestas básicas hace más de dos semanas

Desde el domingo último, dejó de funcionar el albergue instalado en el tinglado de la seccional colorada 214, donde cuatro familias recibían alimentación y abrigo mediante donaciones y la colaboración de voluntarios vinculados al intendente electo, Arnold Ramírez (ANR).

Según los datos recabados, las constantes peleas entre las familias alojadas hicieron imposible mantener el funcionamiento del refugio, por lo que se decidió su cierre y el retiro de los afectados. Ante esta situación, la Dirección de Acción Social de la Comuna local anunció que instalará carpas en las inmediaciones de sus viviendas para brindarles asistencia en el lugar.

Por otro lado, 12 familias permanecen alojadas en el tinglado conocido como Laico Roga, perteneciente a la parroquia Virgen de Fátima. Allí, la alimentación de los damnificados depende principalmente de las donaciones de feligreses y aportes de la Municipalidad.

Alder Cuellar, de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Presidente Franco, destacó principalmente la solidaridad de los pobladores, quienes hasta el momento contribuyeron para que no falten alimentos a las familias afectadas.

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No obstante, al ser consultado sobre la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), dijo que la institución entregó inicialmente 20 cestas básicas en Laico Roga, pero luego los funcionarios ya no aparecieron.

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En cuanto a Itaipú Binacional, Cuellar manifestó que, los funcionarios de la entidad no aparecieron en el lugar, desde el 12 de octubre, fecha en que la crecida del Paraná obligó a evacuar a numerosas familias de sus viviendas, principalmente en el barrio San Juan y en un sector del barrio María Auxiliadora.

Advierten sobre el riesgo de regresar a las viviendas

Tras un leve descenso del nivel del agua, algunas familias intentaron regresar a sus casas para realizar tareas de limpieza. Sin embargo, durante esos trabajos, una persona fue picada por un alacrán, por lo que instan a las familias a no iniciar el operativo de retorno.

Balsa internacional sigue suspendida

La crecida también afectó la conexión fluvial entre Presidente Franco y Puerto Iguazú, Argentina. Desde el pasado 12 de octubre, el servicio de balsa que opera entre ambas ciudades permanece suspendido debido a que el agua inundó los accesos.