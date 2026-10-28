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ABC en el Este
28 de octubre de 2026 - 14:57

En Ciudad del Este, Peña insiste en la prevención de la violencia

Santiago Peña en traje blanco habla al micrófono, rodeado de asistentes atentos bajo una carpa con los colores de la bandera paraguaya.
Santiago Peña participó de la inauguración del Centro Regional de Mujeres en el predio de la Gobernación de Alto Paraná.Tereza Fretes Alonso

El presidente Santiago Peña participó este mediodía en la inauguración del Centro Regional de Mujeres en Ciudad del Este y prevé recorrer el barrio San Rafael, afectado por las inundaciones.

Por ABC Color

El presidente de la República, Santiago Peña, concentró su discurso en prevención de la violencia y la atención a la primera infancia durante su agenda oficial de este miércoles en Ciudad del Este, donde participó de la inauguración de un Centro Regional de Mujeres y la verificación de las obras del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi).

Durante su intervención, el mandatario reconoció el aumento de la violencia a nivel mundial y aseguró que enfrentar este fenómeno requiere una respuesta que vaya más allá de una sola institución.

Peña insistió en que la prevención debe comenzar desde los primeros meses de vida, con una atención integral a los niños que permita crear mejores condiciones para su desarrollo y reducir los factores que pueden favorecer conductas violentas en el futuro.

El jefe de Estado sostuvo que la lucha contra la violencia requiere coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de un compromiso que involucre a toda la ciudadanía.

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“Tenemos que crear entornos que formen a niños, jóvenes y adultos que no sean violentos, que tengan mejores oportunidades, pero también tenemos que hacer hoy nuestra parte”, expresó.

Peña también se refirió al cierre del Buen Pastor y a la habilitación de una nueva penitenciaría para mujeres. Al respecto, señaló que las condiciones de reclusión deben ofrecer oportunidades de desarrollo y reinserción social.

Visita al Caipi y recorrido por zona inundada

Antes del acto de inauguración, Peña realizó una visita técnica al Centro de Atención Integral a la Primera Infancia de Ciudad del Este. Durante esa actividad y durante la inauguración del Centro Regional de Mujeres, el mandatario evitó el contacto con la prensa.

Posteriormente, Peña tiene previsto recorrer la zona afectada del barrio San Rafael de Ciudad del Este en lancha y partirá desde el Área Naval del Este.

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