¡Se le quedó una olla atorada en la cabeza! Así lo auxiliaron los bomberos

Ante la imposibilidad de retirarle el objeto sin lastimarlo, sus familiares acudieron al cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Minga Guazú, compañía K 122, donde los lograron liberarlo sin causarle lesiones.

Según relató René Rejala, integrante de la compañía, una familia llegó al cuartel ayer, a las 18:20, para solicitar ayuda, debido a que el pequeño tenía la cabeza atorada en el utensilio de cocina.

De acuerdo con la versión proporcionada por los familiares, el niño estaba jugando cuando, en un momento dado, introdujo la cabeza en la olla, pero después ya no pudo retirar.

Situación inusual, según bomberos

Al recibir al pequeño, los bomberos evaluaron la situación para determinar la forma más segura de retirarle el objeto. Debido a las características de la olla, descartaron el uso de herramientas de corte y optaron por realizar maniobras manuales.

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El voluntario explicó que, si bien la compañía suele recibir casos de personas con anillos atascados en los dedos o niños que introducen sus extremidades en objetos pequeños, esta fue una situación muy inusual.

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Según comentó, fue la primera vez que le tocaba intervenir en un caso de estas características.