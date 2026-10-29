Puente de la Integración: “Hasta ahora, ningún beneficio trajo a la ciudad”, lamenta concejal

A un mes del inicio de la apertura gradual para vehículos particulares, el movimiento sigue siendo mínimo y las autoridades locales cuestionan que las nuevas disposiciones anunciadas tampoco permitirán que el Puente de la Integración esté al alcance de los propios franqueños.

Durante el primer mes de apertura gradual, apenas se contabilizaron 48 vehículos en ambos sentidos. La traba es la exigencia del Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), cuya tramitación dificulta el acceso al paso fronterizo para los pobladores que esperaban contar con una alternativa más ágil y accesible para trasladarse entre Paraguay y Brasil.

“Ninguno de los 12 concejales tiene el documento”

El presidente de la Junta Municipal de Presidente Franco y concejal reelecto por el PLRA, Luis Fernando Vargas, reiteró su disconformidad con las condiciones exigidas para el paso internacional.

“No estoy conforme para nada, para mí el Puente de la Integración se tiene que habilitar para todos. Aquí somos 12 concejales y ninguno cuenta con los requisitos. En mis recorridos suelo consultar a la gente y nadie tiene ese documento, que es muy burocrático de conseguir. Tenemos que cruzar por el Puente de la Amistad para ir a Foz de Yguazú, esperar el plazo, volver a cruzar por el mismo puente para retirar y recién ahí te habilitan”, lamentó.

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El edil recordó que la construcción del Puente de la Integración generó grandes expectativas entre los habitantes de Presidente Franco, quienes aguardaban una mayor integración con Brasil y nuevas oportunidades para dinamizar la economía local. Sin embargo, sostuvo que la realidad es bien diferente, ya que, debido a las restricciones para su utilización, la infraestructura sigue prácticamente vacía.

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“Hasta el momento, ningún beneficio trae a la ciudad este puente. En la Municipalidad pueden preguntar y en impuesto la contribución es cero y solo personas que no son de Presidente Franco son las que utilizan”, lamentó.

Vargas considera que es el momento de una habilitación total o que se implementen mecanismos más sencillos para facilitar a los franqueños, como la utilización de la licencia de conducir y la habilitación vehicular expedidas en la ciudad, documentos que, a su criterio, podrían contribuir a acreditar la residencia.

Intendente electo anuncia reuniones

Por su parte, el intendente electo de Presidente Franco, Arnold Ramírez (ANR), reconoció que existe disconformidad entre los franqueños por las restricciones que actualmente impiden utilizar libremente el puente.

Ramírez adelantó que, una vez que asuma el cargo, prevé reunirse con el presidente de la República, Santiago Peña, y representantes de la Cancillería Nacional para insistir en la habilitación total del paso fronterizo.

No obstante, aclaró que necesita asumir formalmente la administración municipal para contar con un panorama más claro y definir las acciones que impulsará desde el Ejecutivo local.

Asimismo, anunció que prevé mantener una reunión la próxima semana con el intendente de Foz de Yguazú, Brasil, Joaquim Silva e Luna, a fin de abordar el tema del Puente de la Integración.

Nuevas reglas, pero sin cambios relevantes

A partir del 3 de noviembre, se permitirá cruzar el Puente de la Integración en vehículos particulares con documentos de residencia temporaria o permanente, sin necesidad de contar exclusivamente con el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF).

La medida beneficiaría a ciudadanos brasileños con residencia temporaria o permanente en Paraguay y a paraguayos domiciliados en Foz de Yguazú. La medida beneficiará a unos 25.000 estudiantes brasileños de Medicina radicados en Alto Paraná.

Otras restricciones

Las nuevas disposiciones no modifican las condiciones establecidas para otros tipos de vehículos. El transporte de cargas menores podrá utilizar el puente sin mercancías de 7:00 a 19:00, mientras que los autobuses urbanos internacionales tendrán permitido circular en ese mismo horario.

Por su parte, los autobuses turísticos contratados y los servicios regulares internacionales podrán cruzar durante las 24 horas, conforme a las condiciones establecidas.

El transporte de mercaderías continuará restringido, con excepción de los productos de subsistencia contemplados en el acuerdo del Mercosur.