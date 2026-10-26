¿Quiere cruzar el Puente de la Integración? Estos son los cambios desde el 3 de noviembre

El Puente de la Integración, que conecta Foz de Iguazú con Presidente Franco, tendrá nuevas condiciones para el tránsito de vehículos particulares desde el próximo 3 de noviembre.

La modificación permitirá que brasileños residentes en Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias, así como paraguayos que viven en Foz de Iguazú, puedan cruzar presentando los documentos migratorios que ya disponen.

Según el comunicado de la Receita Federal de Brasil, el cruce de vehículos particulares continuará permitido de 7:00 a 13:00. Todos los ocupantes, tanto el conductor como los pasajeros, deberán presentar la documentación exigida para utilizar el paso fronterizo.

Entre los documentos aceptados figuran el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), los documentos de residencia temporaria y permanente y la Tarjeta de Registro Nacional Migratorio (CRNM) para los paraguayos residentes en Brasil.

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De esta manera, los brasileños quienes ya cuentan con documentos de residencia temporaria o permanente en el país podrán utilizar al puente sin tener que gestionar exclusivamente el DTVF.

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La modificación representa una alternativa para aproximadamente 25.000 de brasileños que residen en las ciudades cabeceras el Alto Paraná, principalmente estudiantes de Medicina, quienes hasta ahora quedaban fuera, ya que no podían acceder al régimen de tránsito vecinal por contar con documentos migratorios expedidos en Paraguay.

Apenas 48 vehículos cruzaron en un mes

Las restricciones quedaron reflejadas en las cifras registradas durante el primer mes de la fase de apertura gradual para vehículos particulares. En ese periodo, apenas 20 vehículos salieron de Brasil con destino a Paraguay, mientras que otros 28 ingresaron a Foz de Yguazú desde territorio paraguayo. En total, se contabilizaron 48 vehículos y 57 pasajeros en ambos sentidos.

Hasta ahora, el uso del puente por parte de vehículos particulares estaba condicionado a que todos sus ocupantes contaran con el DTVF, documento que acredita la residencia en la zona fronteriza y que es expedido por las autoridades migratorias de cada país.

Con la flexibilización anunciada, se espera ampliar las posibilidades de uso de la infraestructura, construida con el objetivo de descongestionar el Puente de la Amistad, una función que, hasta la fecha, no logró cumplir.

Los demás horarios y restricciones siguen vigentes

Las nuevas disposiciones no modifican las condiciones establecidas para otros tipos de vehículos. El transporte de cargas menores podrá utilizar el puente sin mercancías de 7:00 a 19:00, mientras que los autobuses urbanos internacionales tendrán permitido circular en ese mismo horario.

Por su parte, los autobuses turísticos contratados y los servicios regulares internacionales podrán cruzar durante las 24 horas, conforme a las condiciones establecidas.

El transporte de mercaderías continuará restringido, con excepción de los productos de subsistencia contemplados en el acuerdo del Mercosur.