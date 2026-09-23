Puente de la Integración es un elefante blanco, dice concejal franqueño

La nueva fase de habilitación del Puente de la Integración está vigente desde el pasado 14 de setiembre y permite el paso de vehículos particulares para residentes fronterizos. Los habilitados para circular por el puente son pobladores de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Foz de Iguazú.

Todos, tanto los conductores como los acompañantes, deben presentar un documento personal que acredite su residencia en la zona fronteriza: el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF). Este documento es expedido por la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay para los brasileños y por la Policía Federal de Brasil para los paraguayos.

Equiparan a G. 74.929 el costo del documento para cruzar el Puente de la Integración

El trámite exige el pago de un arancel de aproximadamente G. 70.000, además de la presentación de una serie de documentos que incluyen certificado de vida y residencia, antecedentes policiales y judiciales, entre otros. Esta exigencia desalienta la utilización del puente, lo que se refleja en la escasa cantidad de vehículos que lo utilizaron desde su habilitación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Conforme al reporte de la Receita Federal de Brasil, en una semana solo pasaron cuatro vehículos, todos ocupados por paraguayos que circulaban en el sentido Brasil-Paraguay.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Por parte de los brasileños, hubo resistencia a tramitar el documento debido a que el costo era de casi G. 234.154, muy superior a los G. 74.000 que se cobran en Brasil. Por este motivo, Migraciones tuvo que reducir el arancel para equiparar los precios.

El concejal franqueño Lucio Vera (PLRA) explicó que, como autoridad local, está en desacuerdo con las condiciones de circulación establecidas para el puente. Afirmó que fue una mala negociación entre los representantes paraguayos de la Comisión Mixta Internacional para destrabar el paso fronterizo.

Puente de la Integración: tras nueve meses, el nuevo paso sigue lejos de descomprimir el Puente de la Amistad

“No nos sirve un puente internacional que sea como un elefante blanco. Los franqueños queremos que nuestra ciudad tenga conectividad internacional, de modo que sirva para el desarrollo económico, turístico y comercial. La circulación en el Puente de la Integración debe ser libre para todos”, afirmó.

Vera lamentó que las autoridades locales de Presidente Franco no tengan ninguna participación en la toma de decisiones de la Comisión Mixta.

“Como municipio, teníamos que estar representados por nuestro intendente y el presidente de la Junta Municipal, pero, lastimosamente, siempre nos tienen ninguneados. Nuestros gobiernos tampoco nos dan participación, mucho menos en la Comisión Mixta”, se quejó.

Habilitación parcial solo permite circulación restringida

El puente de la Integración comenzó a utilizarse desde diciembre pasado de manera parcial. La habilitación avanza por fases conforme lo determina la Comisión Mixta Internacional Paraguay-Brasil.

La última actualización de fase rige desde el 14 de setiembre, habilitando el paso de vehículos particulares entre las 07:00 y las 13:00. Además, se amplió el horario para el tránsito de camiones de gran porte vacíos, que pasó a ser de 18:00 a 05:00.

Estos son los documentos necesarios para circular por el Puente de la Integración

Las demás modalidades de transporte no fueron modificadas. Los camiones de mediano porte pueden ingresar y salir en lastre por el Puente de la Integración entre las 07:00 y las 19:00, mientras que el retorno con carga debe realizarse por el Puente de la Amistad.

En cuanto a los servicios de pasajeros en circuito cerrado que no tengan como destino final Ciudad del Este o Foz de Iguazú, así como las líneas regulares internacionales de pasajeros, continuarán utilizando exclusivamente el Puente de la Integración durante las 24 horas.