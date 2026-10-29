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ABC en el Este
29 de octubre de 2026 - 15:22

Video: hallan tirzepatida en el techo de un hotel en medio del incesante contrabando en la frontera

Los agentes de la Receita Federal incautaron medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida en uno de los lugares menos pensados. Esta vez, decomisaron un lote que estaba oculto en el techo de un hotel de Foz de Iguazú, Brasil.

Por Tereza Fretes Alonso

Los medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida se convirtieron en el producto estrella de los contrabandistas en la frontera. Los productos, fabricados en Paraguay, son trasladados a Brasil mediante diversos mecanismos ilegales.

En un operativo realizado ayer, agentes de la Receita Federal de Foz de Iguazú decomisaron una carga de medicamentos, celulares y perfumes, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 250.000 reales. Parte de los medicamentos adelgazantes, de marcas paraguayas, estaba oculta en el techo de un hotel ubicado en el barrio Vila Portes, en Foz de Iguazú.

PLRA en contra del IVA a la tirzepatida, los autos híbridos y rechaza gravar utilidades empresariales

En total, fueron encontradas aproximadamente 500 ampollas de medicamentos adelgazantes, además de celulares y perfumes. Parte de las mercaderías tenía como destino final el estado de São Paulo.

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Otro decomiso en el puente de la Amistad

Cuánto peso se puede perder con tirzepatida según los estudios.
Los adelgazantes a base de tirzepatida están en augen en varios países de la región.

En otro operativo realizado hoy en el Puente de la Amistad, fueron incautadas otras 400 ampollas de medicamentos adelgazantes durante dos procedimientos simultáneos en la aduana del paso fronterizo internacional.

En el primer procedimiento, los funcionarios inspeccionaron un ómnibus que realizaba el itinerario Ciudad del Este–Puerto Iguazú. Durante la verificación, encontraron 200 ampollas de medicamentos adelgazantes transportadas por un pasajero brasileño.

Al mismo tiempo, también fue interceptada una motocicleta conducida por un ciudadano paraguayo, quien transportaba otras 200 ampollas ocultas en una bolsa.

No hubo detenidos, pero se remitirán todos los antecedentes al Ministerio Público para los procesos penales.

Producto en auge

El auge de la tirzepatida se inició a mediados del año pasado y actualmente el medicamento se convirtió en una verdadera moneda de cambio entre grupos criminales transnacionales.

Actualmente, se posiciona en la cúspide de los medicamentos adelgazantes, con una demanda sideral tanto en el mercado legal como en el mercado negro.

Tirzepatida: qué preocupa a la industria ante un eventual IVA del 5%

En Paraguay existe competencia legal entre farmacéuticas, pero en Brasil no se fabrica y la importación está restringida a una sola empresa, generando una gran diferencia de precios que incentiva el tráfico ilegal.

Cartel de 'Receita Federal' y diversas cajas de medicamentos y paquetes sobre el suelo, sin personas presentes.
La Receita Federal realizó una incautación de productos en un local, entre ellos medicamentos y teléfonos móviles.

El producto cruza la frontera por múltiples métodos, mayormente sin cumplir los requisitos sanitarios, y se distribuye informalmente en todo Brasil.

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