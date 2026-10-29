Video: hallan tirzepatida en el techo de un hotel en medio del incesante contrabando en la frontera

Los medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida se convirtieron en el producto estrella de los contrabandistas en la frontera. Los productos, fabricados en Paraguay, son trasladados a Brasil mediante diversos mecanismos ilegales.

En un operativo realizado ayer, agentes de la Receita Federal de Foz de Iguazú decomisaron una carga de medicamentos, celulares y perfumes, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 250.000 reales. Parte de los medicamentos adelgazantes, de marcas paraguayas, estaba oculta en el techo de un hotel ubicado en el barrio Vila Portes, en Foz de Iguazú.

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En total, fueron encontradas aproximadamente 500 ampollas de medicamentos adelgazantes, además de celulares y perfumes. Parte de las mercaderías tenía como destino final el estado de São Paulo.

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Otro decomiso en el puente de la Amistad

En otro operativo realizado hoy en el Puente de la Amistad, fueron incautadas otras 400 ampollas de medicamentos adelgazantes durante dos procedimientos simultáneos en la aduana del paso fronterizo internacional.

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En el primer procedimiento, los funcionarios inspeccionaron un ómnibus que realizaba el itinerario Ciudad del Este–Puerto Iguazú. Durante la verificación, encontraron 200 ampollas de medicamentos adelgazantes transportadas por un pasajero brasileño.

Al mismo tiempo, también fue interceptada una motocicleta conducida por un ciudadano paraguayo, quien transportaba otras 200 ampollas ocultas en una bolsa.

No hubo detenidos, pero se remitirán todos los antecedentes al Ministerio Público para los procesos penales.

Producto en auge

El auge de la tirzepatida se inició a mediados del año pasado y actualmente el medicamento se convirtió en una verdadera moneda de cambio entre grupos criminales transnacionales.

Actualmente, se posiciona en la cúspide de los medicamentos adelgazantes, con una demanda sideral tanto en el mercado legal como en el mercado negro.

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En Paraguay existe competencia legal entre farmacéuticas, pero en Brasil no se fabrica y la importación está restringida a una sola empresa, generando una gran diferencia de precios que incentiva el tráfico ilegal.

El producto cruza la frontera por múltiples métodos, mayormente sin cumplir los requisitos sanitarios, y se distribuye informalmente en todo Brasil.