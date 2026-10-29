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Política
29 de octubre de 2026 - 14:23

PLRA en contra del IVA a la tirzepatida, los autos híbridos y rechaza gravar utilidades empresariales

GLP-1 y GLP-1/GIP: claves para entender el control del apetito.
El PLRA rechaza la intneción de aplicar impuestos a medicamentos para el tratamiento contra el sobrepeso. Shutterstock

El PLRA rechaza el plan del Gobierno de aplicar impuestos a medicamentos como la tirzepatida y los autos híbridos. Exigió frenar el despilfarro y la corrupción antes de plantear subir cargas tributarias a la ciudadanía.

Por ABC Color
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Autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) expresaron su rechazo a la intención del Gobierno de aplicar nuevos impuestos a medicamentos como la tirzepatida, en un país con altas tasas de diabetes, así como la aplicación del mismo gravamen a vehículos híbridos y a las reservas de utilidades empresariales. “Antes de aumentar impuestos, que se termine con el despilfarro y la corrupción”, señalaron. En ese sentido, urgieron a defender una salud accesible y una economía al servicio de todos los paraguayos.

“Tanto el programa Hambre Cero como la medicina universal y gratuita son mentiras con las que el Gobierno nos quiere hacer creer que vamos a estar mejor”, señalaron las autoridades partidarias.

“Primero que se deje de robar y después nos sentaremos a definir un modelo de ingresos y egresos públicos pensados en el marco de un modelo que compatibilice el crecimiento económico con el desarrollo social”, agregaron.

Sala de diabetes del Hospital Regional de Encarnación
Sala de diabetes del Hospital Regional de Encarnación

¿Qué impuestos propone aumentar el Gobierno según el PLRA?

El comunicado de la cúpula del PLRA fue firmado por el titular partidario, Alcides Riveros, y el secretario general de la agrupación, Cristian González.

Lea más: Tirzepatida: Diputado Godoy plantea elevar impuestos y cuestiona ganancias de farmacéuticas

La postura surge en rechazo al anuncio del director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, quien confirmó que se pretende aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los vehículos híbridos y eléctricos, así como “regular” las reservas de utilidades de las empresas, hoy no gravadas, con fines impositivos. Al mismo tiempo, el oficialismo avanza con el plan del diputado Carlos Godoy de aplicar el IVA a la tirzepatida, un fármaco destinado a la diabetes que también se utiliza en tratamientos para perder peso. En paralelo, el oficialismo rechaza aumentar los impuestos a productos como el tabaco.

Horacio Cartes en camisa azul y un hombre en camiseta blanca sonríen, con una mano sosteniendo un cigarrillo encendido.
El diputado oficialista Carlos Marcial Godoy (izq), junto a Horacio Cartes, plantea gravar el medicamento Tirzepatida en vez de subir el impuesto al tabaco.

“Los impuestos son el precio que se paga por el progreso. Cuando el impuesto se convierte en inversión que se dirige a la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura, significa que la inversión estatal reditúa y beneficia a todos los paraguayos”, señala el pronunciamiento.

¿Por qué el liberalismo rechaza el IVA a medicamentos y autos híbridos?

Sin embargo, recalcan que “cuando los impuestos son embolsados por los manguruyúes, significa que a la sombra del poder político el capitalismo fraudulento enriquece a un grupo de privilegiados en detrimento del bienestar de nuestro pueblo”.

Lea más: PGN 2027: DNIT propone aplicar IVA a autos híbridos y eléctricos e insiste en regular reservas de utilidades empresariales

Los dirigentes liberales sostienen que bajo ninguna circunstancia existe mérito para un incremento impositivo. Por el contrario, afirman que el Gobierno ha dado pruebas suficientes de que el despilfarro y la corrupción continúan mostrándose de forma impúdica y que, desde la opacidad de sus acciones, siguen empobreciendo a la población.

Alcides Riveros y Cristián González.
Alcides Riveros y Cristián González.

¿Cómo afecta el aumento del IVA al tratamiento de la diabetes en Paraguay?

Señalan además que el Ejecutivo busca gravar un fármaco que combate de forma eficaz y eficiente la diabetes. Subrayan que la tirzepatida ataca tanto la obesidad como la diabetes, recordando que en el país 7 de cada 10 paraguayos sufren de sobrepeso y un 10 % padece diabetes. Por ello, sostienen que el Estado debe garantizar que la medicina y los insumos médicos sean un bien accesible.

“Solo la lógica perversa de un Gobierno sin sentimiento popular puede pretender hacer que la población desprotegida pague más impuestos por los medicamentos. Cuando nos enfermamos, pagamos de nuestro bolsillo el 40 % del tratamiento médico”, concluyeron.

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