¿Va a cruzar el Puente de la Amistad? Sepa cuándo habrá bloqueo parcial

Las intervenciones estarán a cargo de la concesionaria brasileña EPR Iguaçu y buscan garantizar las condiciones de seguridad en uno de los principales puntos de conexión entre Paraguay y Brasil.

El operativo está previsto desde las 22:00 del viernes hasta las 5:00 del sábado. Durante esas siete horas, uno de los carriles permanecerá cerrado, por lo que el paso de vehículos será coordinado mediante el sistema de “pare y siga”, que habilitará alternativamente la circulación en ambos sentidos.

Las intervenciones abarcarán sectores de la parte alta del puente y las inmediaciones de la aduana brasileña, donde se realizarán tareas de recapado de la capa asfáltica.

La empresa explicó que eligió el horario nocturno para reducir las molestias a los usuarios y evitar mayores inconvenientes en el movimiento vehicular y comercial entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú.

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El operativo contará con señalización preventiva y acompañamiento de agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) en territorio brasileño. En el lado paraguayo, el personal del Área Naval del Este colaborará con las tareas de orientación y ordenamiento del tránsito.

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Ante las restricciones, se recomienda a los automovilistas tomar previsiones, considerar posibles demoras y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

El director ejecutivo de la concesionaria, Silvio Caldas, manifestó que los trabajos apuntan a preservar las condiciones del paso internacional.

La ejecución de las tareas estará sujeta a las condiciones meteorológicas. Si se registran lluvias u otras situaciones climáticas que impidan trabajar con seguridad, el cronograma podrá ser modificado.