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ABC en el Este
30 de octubre de 2026 - 11:36

¿Va a cruzar el Puente de la Amistad? Sepa cuándo habrá bloqueo parcial

Intenso tránsito vehicular sobre el puente de la Amistad.
Anuncian bloqueo parcial del Puente de la Amistad para trabajos de mantenimiento.

El Puente de la Amistad será bloqueado parcialmente para trabajos de mantenimiento. Te contamos cuándo y por cuánto tiempo.

Por ABC Color

Las intervenciones estarán a cargo de la concesionaria brasileña EPR Iguaçu y buscan garantizar las condiciones de seguridad en uno de los principales puntos de conexión entre Paraguay y Brasil.

El operativo está previsto desde las 22:00 del viernes hasta las 5:00 del sábado. Durante esas siete horas, uno de los carriles permanecerá cerrado, por lo que el paso de vehículos será coordinado mediante el sistema de “pare y siga”, que habilitará alternativamente la circulación en ambos sentidos.

Las intervenciones abarcarán sectores de la parte alta del puente y las inmediaciones de la aduana brasileña, donde se realizarán tareas de recapado de la capa asfáltica.

La empresa explicó que eligió el horario nocturno para reducir las molestias a los usuarios y evitar mayores inconvenientes en el movimiento vehicular y comercial entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú.

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El operativo contará con señalización preventiva y acompañamiento de agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) en territorio brasileño. En el lado paraguayo, el personal del Área Naval del Este colaborará con las tareas de orientación y ordenamiento del tránsito.

Ante las restricciones, se recomienda a los automovilistas tomar previsiones, considerar posibles demoras y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

El director ejecutivo de la concesionaria, Silvio Caldas, manifestó que los trabajos apuntan a preservar las condiciones del paso internacional.

La ejecución de las tareas estará sujeta a las condiciones meteorológicas. Si se registran lluvias u otras situaciones climáticas que impidan trabajar con seguridad, el cronograma podrá ser modificado.

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