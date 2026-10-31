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ABC en el Este
31 de octubre de 2026 - 07:40

Fin de semana cálido y posibilidades de lluvias en el Este del país

Edificio alto a la derecha con cielo nublado y árboles a la izquierda en un ambiente urbano antes de la lluvia.
Un tiempo cálido y nublado se prevé para Ciudad del Este.Tereza Fretes Alonso

Un fin de semana con ambiente cálido, cielo mayormente nublado y probabilidades de lluvias se prevé para la zona Este del país, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Por ABC Color

Durante la jornada de este sábado predominaría un ambiente cálido a caluroso en Ciudad del Este y alrededores. Las temperaturas máximas previstas oscilarían entre 28 y 29 °C, con vientos de direcciones variables y neblinas durante las primeras horas del día.

Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?

Para mañana, domingo, inicio de una nueva semana y del mes de noviembre, se esperan condiciones similares en cuanto a las temperaturas, con un ambiente fresco a cálido y cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarían del noreste, luego serían variables. La temperatura mínima prevista es de 18 °C y la máxima, de 30 °C.

No obstante, se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas puntuales, especialmente a partir de la tarde del domingo. Estas condiciones de inestabilidad podrían persistir durante gran parte del lunes 2 de noviembre.

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