Miguel Prieto es el mejor posicionado para encabezar la chapa, admite Líder Amarilla

Semanas atrás, el senador Líder Amarilla sostenía que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) debía liderar la chapa presidencial de la oposición de cara a 2028.

Pese a que los liberales encabezaron las fórmulas presidenciales y cayeron derrotados en 2013, 2018 y 2023, Amarilla defendía entonces en sus redes sociales que “la historia demostraba” que los colorados, con todo su aparato mediático y económico, siempre impulsan un “tercer candidato” que termina por dividir a la oposición, “y así vuelve a ganar la ANR”.

“El camino es claro: un candidato liberal a la presidencia, acompañado por una figura de consenso en la vicepresidencia, como Prieto u otro liderazgo. Sin dudas, esa es la fórmula para ganar”, sostenía tiempo atrás.

¿Qué dicen las encuestas actuales sobre Miguel Prieto para el 2028?

Ahora el parlamentario dio un giro en su postura. En una rueda de prensa brindada en la Cámara Alta, el senador liberal señaló que, bajo las condiciones actuales, el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, es el mejor posicionado en todas las encuestas para encabezar la chapa presidencial opositora. “Y todos saben”, remarcó.

Amarilla indicó que este es el escenario actual, pero aclaró que podría modificarse a medida que avancen las campañas de otros contendientes. “Pero en estas condiciones, hoy, noviembre del año 2026, Miguel Prieto encabeza por lejos las encuestas para la presidencia”, afirmó.

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¿Propondrá el PLRA repetir la fórmula de Lugo con un candidato opositor?

El legislador insistió en que, de mantenerse este panorama, él mismo —en su rol de miembro del Directorio del PLRA y senador— se presentará ante la Convención Partidaria para solicitar a la máxima autoridad de la agrupación repetir la fórmula de Fernando Lugo con el PLRA, la cual llevó a la Alianza Patriótica para el Cambio al poder en 2008.

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“Prieto presidente y el PLRA a la vicepresidencia. No tengo ningún problema, porque nosotros tenemos que conquistar la presidencia de la República para hacer estos cambios que te estoy mencionando y que ya son insostenibles en el Paraguay”, enfatizó.

¿Qué denuncias realizó el legislador contra la gestión del actual gobierno?

El parlamentario advirtió que la oposición necesita llegar al poder para frenar los casos de corrupción, los cuales —según su criterio— son ocultados por el Gobierno mediante escándalos menores.

Puso como ejemplo situaciones en las que el Ministerio de Obras Públicas intentó aplacar su responsabilidad en la tragedia de Pedrozo utilizando como cortina de humo el escándalo de Hernán Rivas y su título falso.

Asimismo, señaló que ocurre lo mismo con los miles de títulos falsos habilitados por el Ministerio de Educación, los desvíos de fondos en el Instituto de Previsión Social (IPS), la situación de Ueno Bank con los fondos públcos y las transferencias de recursos públicos realizadas por Eddie Jara, extitular de Petropar, a modelos.

“Lo único que tenemos que hacer es luchar por un Paraguay mejor. Y solamente cambiando este modelo político vamos a lograr eso”, concluyó.

¿Mensaje a Estigarribia?

Con esta postura, Líder Amarilla envía un mensaje claro al aspirante presidencial del PLRA, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. Amarilla también se suma así al sector liberal que respalda a Prieto, entre ellos el grupo liderado por el senador Salyn Buzarquis, quien busca ser compañero de fórmula del dirigente esteño.