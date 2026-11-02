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ABC en el Este
02 de noviembre de 2026 - 11:19

Bebé de 10 meses ingirió un clavo y fue intervenido de urgencia

Radiografía mostrando un objeto lineal blanco en el abdomen de un bebé, sin personas presentes.
El bebé de 10 meses fue sometido a una intervención tras ingerir un clavo.

Un bebé de apenas 10 meses tuvo que ser sometido a un procedimiento endoscópico de urgencia luego de ingerir accidentalmente un clavo en Hernandarias.

Por ABC Color

El pequeño fue atendido inicialmente en el Hospital Distrital de Hernandarias y posteriormente derivado a la Fundación Tesãi, donde especialistas lograron retirar el objeto metálico sin que se registraran lesiones internas.

El niño había sido llevado por sus padres desde el barrio San Isidro del municipio hernandariense hasta el centro asistencial local, luego de percatarse de lo ocurrido. La pediatra de guardia, Rosa Giménez, evaluó al paciente, realizó una exploración abdominal y solicitó una radiografía, mediante la cual se confirmó que el menor había ingerido un cuerpo extraño.

Ante la necesidad de una intervención especializada, se coordinó su traslado a la Fundación Tesãi. Allí, un equipo médico encabezado por el gastroenterólogo endoscopista Ángel Adid Quiñónez Morán realizó una endoscopía digestiva alta y consiguió extraer el clavo.

Los médicos no encontraron perforaciones ni daños en los órganos internos del pequeño. No obstante, el bebé permanece bajo observación, con una evolución favorable.

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Adulto sostiene a un bebé de 10 meses con camiseta celeste, en un ambiente interior con paredes claras y sofá negro.
El bebé quedó internado, pero afortunadamente ya está fuera de peligro.

Alerta sobre riesgos

El especialista Ángel Adid Quiñónez Morán alertó sobre los riesgos que representan los accidentes domésticos relacionados con la ingesta de objetos extraños, una situación que afecta principalmente a la población infantil.

Según detalló, en la Fundación Tesãi se realizan alrededor de 100 procedimientos por año para retirar elementos ingeridos accidentalmente.

El profesional explicó que entre los elementos encontrados con mayor frecuencia figuran las pilas, que representan aproximadamente el 30 % de las extracciones, además de monedas, clavos, espinas, huesos de pescado y pollo, alfileres, botones y piezas de juguetes.

Advirtió especialmente sobre las pilas y otras sustancias corrosivas o tóxicas, debido a que pueden ocasionar daños severos en el aparato digestivo, como lesiones y perforaciones en el esófago, el estómago o el duoden.

El médico insistió en que la atención inmediata es fundamental ante cualquier sospecha de ingesta accidental, ya que una evaluación y un diagnóstico oportunos permiten actuar rápidamente y reducir el riesgo de complicaciones que pueden comprometer la vida del paciente.

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