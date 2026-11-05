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ABC en el Este
05 de noviembre de 2026 - 11:21

Con chalecos de la Senad irrumpen en una vivienda y roban G. 20 millones

Casa moderna con fachada blanca y reja, rodeada de césped y árboles, sin presencia de personas.
La familia llevaba apenas tres meses residiendo en la vivienda donde irrumpió una gavilla de asaltantes.

PRESIDENTE FRANCO. Un grupo de entre tres y cuatro delincuentes, vestidos con chalecos con la inscripción de la Senad y fuertemente armados, irrumpió en una vivienda y se apoderó de aproximadamente G. 20 millones.

Por ABC Color

El asalto domiciliario ocurrió durante la madrugada de este jueves, a las 00:40 aproximadamente, en el barrio Santa Clara, en el sector del kilómetro 7,5 del municipio franqueño.

Según datos, los delincuentes llegaron a la vivienda de Elvio Alcides Alvarenga (45), violentaron el portón y posteriormente forzaron la puerta principal para ingresar a la vivienda.

Una vez dentro, los asaltantes, que portaban armas largas y cortas, amenazaron al propietario y exigieron que entregara el dinero. Finalmente, se apoderaron de unos G. 20 millones que estaban guardados en un escritorio.

Oficina desordenada con mesa central llena de objetos desorganizados y sillas, evidenciando abandono.
El dinero fue encontrado en una oficina ubicada en una de las dependencias de la vivienda.

Según relató la víctima, los delincuentes permanecieron aproximadamente cinco minutos dentro de la casa. Antes de escapar, también se llevaron el dispositivo de almacenamiento del circuito cerrado.

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En el interior de la vivienda se encontraban los hijos del propietario, una adolescente de 17 años y un niño de apenas 6 años. Afortunadamente, el más chico no se percató de lo ocurrido.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Subcomisaría 12ª acudieron al sitio y comunicaron el caso al Departamento de Criminalística y al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

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