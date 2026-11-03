Simuló un asalto para ocultar que empeñó su motocicleta

Un conductor de la plataforma Bolt fue aprehendido en San Antonio luego de admitir que simuló un asalto para justificar la desaparición de la motocicleta que alquilaba para trabajar. El hombre había manifestado que dos delincuentes armados con un machete lo despojaron del biciclo, pero la ubicación del GPS terminó contradiciendo su versión.

El aprehendido fue identificado como José Gustavo Alvarenga Chaparro, de 38 años, domiciliado en el barrio Cañadita de Ñemby. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 63ª Central, del barrio San Jorge de San Antonio.

El caso ocurrió este lunes, luego de que el hombre se presentara en la sede policial para comunicar un supuesto robo agravado.

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El GPS contradijo la versión del supuesto asalto

Según el relato policial, Alvarenga manifestó que había sido convocado para realizar un viaje mediante la plataforma Bolt y que, al llegar al punto de recogida, sobre la avenida San Antonio y Primero de Marzo, en el barrio Achucarro, fue interceptado por dos hombres con vestimenta oscura y machetes.

Los supuestos asaltantes lo habrían despojado de su motocicleta Kenton, modelo Xpress 150, de color blanco, año 2026, y posteriormente escaparon.

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Sin embargo, cuando los agentes acudieron al sitio para verificar lo ocurrido, se comunicaron con la empresa REDI E.A.S., propietaria del biciclo, que proporcionó la ubicación del sistema de rastreo satelital.

La señal del GPS situaba la motocicleta sobre la calle Espinillo casi 13 de Junio, también en el barrio Achucarro. Ante las contradicciones detectadas, los intervinientes volvieron a consultar al supuesto afectado.

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Confesó que había empeñado la motocicleta

De acuerdo con el suboficial Matías Núñez, de la Comisaría 63ª, el hombre terminó confesando que el asalto nunca ocurrió. Admitió que llevaba aproximadamente tres días consumiendo bebidas alcohólicas en una vivienda y que había empeñado la motocicleta, pero ya no podía recuperarla.

El propio Alvarenga acompañó a los policías hasta la dirección señalada por el GPS. Una vez allí, ingresó por el portón principal de la vivienda y retiró la motocicleta sin inconvenientes.

El uniformado explicó que el conductor habría recurrido a la supuesta denuncia de asalto por desesperación, debido a que también se estaba atrasando con los pagos del alquiler del biciclo que utilizaba para trabajar.

Fiscalía ordenó su detención

Tras confirmarse la simulación del hecho punible, los agentes procedieron a la aprehensión del hombre y a la incautación de la motocicleta, que quedó a disposición del Ministerio Público.

El caso fue comunicado al fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Zonal de San Antonio, Richard Acosta, quien dispuso la detención del sospechoso.