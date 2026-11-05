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ABC en el Este
05 de noviembre de 2026 - 16:32

Mercado Abasto Este celebrará este sábado el Día Nacional de la Mandioca

Vista panorámica del centro comercial Abasto Este con un gran cartel en forma de naranja y vehículos en el estacionamiento.
El Mercado Abasto Este está ubicado sobre la Ruta PY02, kilómetro 14,5, en la ciudad de Minga Guazú.

El festejo por el Día Nacional de la Mandioca llegará el sábado al Mercado Abasto Este, de Minga Guazú, con una fiesta gastronómica y la premiación al mejor productor del rubro.

Por ABC Color

Cada 9 de noviembre se recuerda el Día Nacional de la Mandioca, una fecha que invita a realzar este alimento muy presente en las mesas de los hogares. La celebración se adelanta este sábado en las instalaciones del Mercado Abasto Este, de Minga Guazú, Alto Paraná, donde prepararán un gran mandi’o chyryry para compartir con los clientes.

Así también, el programa contempla presentaciones artísticas, la tradicional Agroferia de los sábados, la oferta de mandioca al por mayor y menor en los distintos locales frutihortícolas y el reconocimiento especial al mejor productor del rubro. El acto se desarrollará en el bloque B1, desde las 9:00, y prevé contar con la presencia de autoridades de la zona.

Hombre joven con camiseta verde y pantalones claros sostiene raíces de mandioca en un campo cultivado, mostrando satisfacción.
Los organizadores preparan reconocimiento especial al mejor productor del rubro.

“Valoramos el esfuerzo y la constancia de los productores, quienes diariamente labran la tierra y producen alimentos de calidad. Como punto de abastecimiento, trabajamos para que tengan un lugar digno donde puedan comercializar sus productos de manera directa a las familias y a los compradores mayoristas”, expresó Blanca Aveiro, gerente general de Abasto SA.

También en Abasto Norte

En Abasto Norte, de Limpio, la actividad será el domingo 8, de 8:00 a 13:00, con una invitación especial al Gran Festival del Pastel Mandi’o, que tendrá lugar en la Plaza de los Eucaliptos (frente al bloque C), con presencia de autoridades nacionales y locales.

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Tres personas en el mercado: un hombre de camisa azul, una mujer con abrigo negro y otra con abrigo a cuadros, empujando un carrito de compras.
El Mercado Abasto Este se prepara para celebrar el Día Nacional de la Mandioca con una jornada gastronómica y cultural.

En la ocasión, se desarrollará un concurso sobre conocimientos acerca de la mandioca, con entrega de premios, activaciones de marcas, ambientación folclórica, momento de Tereré Rupa, demostración gastronómica en vivo y venta de platos a base de mandioca, entre los que se destaca el pastel mandi’o.

El Día Nacional de la Mandioca fue declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados, mientras que la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) le otorgó el reconocimiento de interés cultural y turístico. Este año, la celebración gira en torno al lema “Mandioca: Raíz de Nuestra Tierra, Orgullo de Nuestra Mesa”.

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