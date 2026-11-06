¿Cómo afecta la suba del dólar al comercio de frontera?

Los registros de las casas de cambio locales indican que el 1 de noviembre pasado el dólar se cotizaba entre G. 5.750 y G. 5.900. Para ayer, la moneda llegó a G. 6.200 y G. 6.600, pero este viernes volvió a caer levemente, con una cotización de entre G. 6.150 y G. 6.550.

En Ciudad del Este, la inestabilidad del dólar siempre genera preocupación, debido a que las importaciones se pagan en dólares e incluso los precios de los productos están expresados en esa moneda.

Suba del dólar en Paraguay: ¿ajuste temporal o cambio de tendencia?

El comerciante de Ciudad del Este, Jorbel Griebeler, explicó que la suba del dólar siempre es perjudicial para el sector, porque disminuye la competitividad de los precios frente a Brasil, de donde proviene la mayoría de los compradores de esta ciudad. Sin embargo, consideró que la variación aún no es drástica como para afectar al comercio de frontera.

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“No creo que la suba pueda afectar de manera drástica. Cualquier aumento siempre es un problema para nosotros, porque los precios se acercan mucho a los de Brasil, de donde proviene el 80% de nuestros clientes”, expresó.

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Sobre la inestabilidad política, esperan que se regularice a la brevedad

Sobre la inestabilidad política en el país, en medio de la crisis generada por el cierre de ueno bank, dijo que se está dando una respuesta rápida, lo que, a su criterio, demuestra la seriedad del país. Afirmó que esperan y confían en que la situación se regularice a la brevedad.

La Fed sube tasas, pero el dólar baja en Paraguay: qué explica el movimiento del guaraní

Tras rechazarse la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña, el juicio político en su contra prosigue en la Cámara de Senadores. Los legisladores esperan que el proceso concluya este viernes.