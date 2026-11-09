Hijo de jefa policial fue baleado durante un ataque en Presidente Franco

El intento de homicidio ocurrió anoche, en el kilómetro 7,5 del barrio San Blas de Presidente Franco. Los desconocidos efectuaron varios disparos contra el joven y luego escaparon.

La víctima fue identificada como Brígido Isaac Torres Gamarra (25), hijo de la comisario principal Esmelda Lucía Gamarra Almada, actual jefa de la Subcomisaría 2ª del barrio Fátima de Ciudad del Este. El joven sufrió una herida de arma de fuego en el lado izquierdo del pecho y permanece internado en estado grave en el Hospital Distrital de Presidente Franco.

El hecho ocurrió en una vivienda perteneciente a Rosana Bogado Martínez (24). En el mismo hecho también resultó herido de refilón en el brazo izquierdo José David Bogado Martínez (18), hermano de la propietaria de la casa.

Según el relato proporcionado a la Policía, Torres Gamarra se encontraba sentado en la vereda, frente a la vivienda, cuando llegaron dos desconocidos a bordo de una motocicleta GTR de color rojo. Al percatarse de la presencia de los sujetos, el joven corrió hacia el interior de la casa, pero uno de los atacantes descendió del biciclo, lo persiguió y efectuó varios disparos contra él. Uno de los proyectiles habría impactado en el pecho del joven.

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Tras consumar el ataque, los desconocidos escaparon del lugar. Uno de ellos sería conocido con el alias de Rapai, según testigos.

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No es la primera vez que atacan al joven

No sería la primera vez que el hijo de la jefa policial es víctima de un ataque violento. El 19 de enero de 2024, el joven ya había sido agredido por un grupo de cinco hombres que irrumpieron en la vivienda de su madre, ubicada en el barrio San Miguel, en el km 5,5 Monday de Presidente Franco. En aquella ocasión, los atacantes lo golpearon y le provocaron heridas cortantes.