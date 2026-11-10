Exigen salida de Zacarías de Itaipú e investigación fiscal por depósitos en Ueno

Los presidentes de seccionales, convencionales y dirigentes de la ANR de Alto Paraná emitieron un comunicado en el que exigen la destitución de Justo Zacarías Irún como director paraguayo de Itaipú, en medio del escándalo generado por el depósito de millonarios recursos de la entidad en Ueno Bank.

El pronunciamiento surge para contrarrestar la campaña impulsada desde el domingo por el clan ZI, que movilizó a sus referentes leales para elaborar un comunicado de respaldo al titular de la binacional.

“Exigimos la destitución inmediata de Justo Zacarías Irún y de todo funcionario implicado, e investigación fiscal sin demoras por el presunto latrocinio de dinero público”, señala el encabezado del pronunciamiento.

Los firmantes cuestionan la gestión de la Dirección General Paraguaya y consideran que quienes administran fondos públicos deben responder por las decisiones adoptadas.

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El comunicado también reclama la intervención inmediata del Ministerio Público para investigar a todos los funcionarios que autorizaron, ejecutaron o eventualmente encubrieron la operación, además de determinar si existieron hechos punibles.

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En la parte final del pronunciamiento, insistieron en que los recursos de la binacional pertenecen a la ciudadanía y resumieron sus exigencias en tres puntos: destitución, investigación y castigo a los responsables, sin privilegios.

Clan ZI activó a sus dirigentes para campaña de respaldo

La familia Zacarías Irún reunió a 12 presidentes de seccionales de Alto Paraná, para firmar un comunicado de respaldo a Justo Zacarías, que posteriormente fue publicado como espacio reservado en varios medios de comunicación de Ciudad del Este.

Desde que asumió al frente de Itaipú, Justo Zacarías repartió cargos en la entidad binacional a sus allegados, todos ellos seccionaleros. También repartió importantes contratos a empresas vinculadas a operadores políticos.

Ya se había pedido su destitución

El año pasado, los diputados Raúl Benítez, Johanna Ortega y Guillermo Rodríguez impulsaron un proyecto para instar al presidente Santiago Peña a destituir a Zacarías. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la mayoría cartista en la Cámara Baja.

Entre los cuestionamientos expuestos figuraban denuncias y sospechas de irregularidades que se remontan a su gestión como gobernador de Alto Paraná (2013-2018) y que, según los legisladores, continuaron en Itaipú. También citaron la polémica adjudicación de casi 330.000 muebles escolares importados de China por unos US$ 32 millones.