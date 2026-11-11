“Krosty”, buscado por asaltos millonarios, cae con su esposa en Ciudad del Este

Los detenidos fueron identificados como Reinaldo Daniel Fernández González (36), alias “Krosty”, y su pareja Hailen Tamara Cañete (27), ambos domiciliados en la zona donde fue ejecutado el operativo.

Según el informe policial, Fernández González registraba una orden de detención por rebeldía por un millonario asalto ocurrido en la zona céntrica de Ciudad del Este, además de una orden de búsqueda y localización por el asalto ocurrido en el Complejo Empresarial Global.

Por su parte, su esposa contaba con una orden de detención preventiva en el marco de una investigación por otro asalto en el que habrían utilizado su automóvil, un Toyota Vitz.

Acusó a policías de extorsionarlo

Tras su detención, Fernández González, quien registra al menos siete antecedentes penales, manifestó que fue declarado rebelde luego de dejar de comparecer ante el Juzgado, que lo benefició con medidas menos gravosas que la prisión preventiva en una causa por el asalto y robo de celulares valuados en aproximadamente 500.000 dólares, ocurrido en abril pasado en el microcentro de Ciudad del Este.

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El hombre alegó que supuestamente agentes del Departamento de Investigaciones le exigieron dinero para el jefe policial y que, al no entregar la suma requerida, habrían amenazado con involucrarlo en el asalto al Complejo Empresarial Global, ocurrido en julio pasado, donde falsos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) robaron teléfonos celulares valuados en unos 200.000 dólares.

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Afirmó que, por temor a esa supuesta situación y al no contar con el dinero exigido, decidió mantenerse en la clandestinidad. También sostuvo que recibe constantes “visitas” de los agentes del Departamento de Investigaciones cada vez que ocurre algún robo de celulares.

A su vez, el jefe del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, comisario principal Wilfrido Maldonado, se molestó y evitó dar su versión. Se limitó a responder: “Las palabras de un delincuente son más valiosas”.