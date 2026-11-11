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ABC en el Este
11 de noviembre de 2026 - 16:55

Municipalidad de Hernandarias, sumida en deudas y sin combustible

Grupo de 16 personas en un salón, vestidos formalmente, con un hombre destacado en el centro y varios otros en trajes junto a una mesa decorada.
El equipo de transición se presenta ante un grupo durante una reunión formal en un salón.

La Municipalidad de Hernandarias está prácticamente en bancarrota, con deudas y sin combustible para las operaciones diarias, según el corte administrativo.

Por ABC Color

El nuevo intendente de Hernandarias, José Castillo (PLRA), confirmó que durante el corte administrativo se detectó una millonaria deuda en la comuna. La deuda total asciende a G. 13.871.000.693.

Castillo afirmó que la situación financiera exige una revisión profunda y claridad sobre las deudas y obligaciones de la Municipalidad, por lo que anunció que recurrirá a los organismos de control.

“Solicitaremos una auditoría a la Contraloría General de la República para que audite la documentación y determine los resultados del corte administrativo. La verdad debe conocerse, las responsabilidades deben aclararse y debemos cumplir con la ciudadanía que ha confiado en nosotros”, expresó tras recibir la administración.

Por su parte, la concejala Gaby Russo (independiente) también presentó ante la Junta Municipal un pedido de auditoría interna y externa, además de solicitar la intervención de la Contraloría, a fin de determinar la situación financiera de la comuna. También pidió un informe completo sobre la nómina y el plantel de funcionarios.

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Tres compañías de bomberos exigen a la Municipalidad de Hernandarias el desembolso de recursos

Asimismo, la edil reveló que muchos servicios municipales estaban paralizados por falta de combustible para los vehículos, por lo que realizó una donación de bidones de combustible para paliar la situación.

“Queremos que Hernandarias sea una ciudad limpia, ordenada y organizada, pero nos va a llevar un poquitito de tiempo y les pedimos esa paciencia”, afirmó.

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