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ABC en el Este
11 de noviembre de 2026 - 14:26

Policía libre de servicio frustró asalto, abatió a un motochorro e hirió a otro

Seis adultos en terreno desolado; policías en uniforme revisan documentos, un hombre observa con camiseta gris.
Agentes de la Policía Nacional realizan trabajos periciales en el lugar donde cayó abatido uno de los presuntos asaltantes.Tereza Fretes Alonso

Un presunto delincuente fue abatido y su hermano mellizo resultó herido tras un enfrentamiento a tiros con un policía libre de servicio, quien reaccionó al pedido de auxilio de una víctima de asalto.

Por ABC Color

El hecho ocurrió este miércoles en el kilómetro 10, a unos 2.000 metros de la ruta PY02, de Ciudad del Este.

El fallecido fue identificado como Alcides Ramón Ríos Villalba (36), mientras que el herido es su hermano mellizo, Alfredo Ríos Villalba (36). Ambos cuentan con antecedentes por robo agravado y se desplazaban a bordo de una motocicleta.

El comisario Arnaldo Gamarra, jefe de la Unidad Motorizada de la Policía Nacional, explicó que los hermanos interceptaron a una mujer que se desplazaba en su motocicleta llevando a su hijo a la escuela.

Al percatarse de las intenciones de los sospechosos, la víctima aceleró la marcha e intentó escapar, pero fue perseguida por los asaltantes. En ese momento, un agente policial que se encontraba libre de servicio se percató del hecho y repelió a tiros a los sospechosos.

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Seguidamente, el personal policial persiguió a los sospechosos hasta que nuevamente se produjo un intercambio de disparos, en el que uno de los presuntos asaltantes resultó herido en el muslo, mientras que el otro cayó abatido en el lugar.

El herido fue trasladado al Hospital Regional, mientras que el segundo involucrado murió en el sitio.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y al personal de Criminalística de la Policía Nacional para el procedimiento de rigor.

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