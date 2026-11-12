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ABC en el Este
12 de noviembre de 2026 - 10:40

Aguardan el retorno de 15 paraguayos rescatados de condiciones de esclavitud en Brasil

Los paraguayos fueron rescatados durante un operativo de la Policía Federal.
Los paraguayos fueron rescatados durante un operativo de la Policía Federal.

Un total de 15 paraguayos, víctimas de trata de personas y explotación laboral en Brasil, serán recibidos esta mañana en el Puente de la Amistad, tras ser rescatados de una fábrica clandestina de cigarrillos en el estado de São Paulo.

Por ABC Color

Graciela Noguera, directora de Prevención de Trata de Personas del Ministerio del Interior, confirmó que se encuentran articulando un operativo interinstitucional para recibir a los compatriotas, a fin de brindarles albergue y garantizarles la atención que necesiten.

La funcionaria explicó que, según los datos proporcionados por el Ministerio Público, los hombres fueron víctimas de explotación en una fábrica ubicada en São Paulo. Su traslado está siendo acompañado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una vez que lleguen al país, se les consultará sobre sus necesidades y preferencias, especialmente si desean permanecer en un albergue o trasladarse directamente a sus respectivos domicilios.

En cuanto al proceso investigativo, Noguera recordó que los compatriotas son considerados víctimas de trata de personas, por lo que el Ministerio Público deberá realizar las diligencias correspondientes, con el acompañamiento de equipos técnicos e interdisciplinarios.

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Los paraguayos fueron rescatados durante un operativo de la Policía Federal brasileña en una fábrica clandestina de cigarrillos situada en Américo Brasiliense, estado de São Paulo. El procedimiento se realizó en el marco de la operación Hesychia, que también incluyó allanamientos en otras ciudades de São Paulo y Mato Grosso do Sul.

De acuerdo con las investigaciones, los trabajadores eran reclutados en Paraguay y trasladados a establecimientos clandestinos, donde eran sometidos a condiciones degradantes de explotación laboral.

Las víctimas trabajaban los siete días a la semana, durante aproximadamente 12 horas diarias, sin posibilidad de salir de los establecimientos. Además, permanecían en alojamientos precarios, con alimentación insuficiente y condiciones insalubres.

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