Desmantelan laboratorio de cocaína en Presidente Franco y detienen a un sospechoso

La intervención se realizó en el barrio San Blas, en el interior de una vivienda utilizada como laboratorio para el procesamiento de cocaína. En el lugar fue detenido Walter Hugo Balmaceda Pineda, de 45 años, quien tenía bajo su custodia las sustancias y los elementos vinculados a la actividad ilícita.

Durante el procedimiento fueron incautados 2 kilos y 435 gramos de cocaína, además de más de 21 kilos de precursores químicos. Asimismo, los intervinientes incautaron un automóvil Toyota Wish, varios documentos y otros elementos.

Narcotráfico: destruyen laboratorio para el procesamiento de marihuana en Capitán Bado

También se decomisaron diversos equipos utilizados para el procesamiento de la droga, entre ellos una prensa hidráulica, gatos hidráulicos, balanzas, molinos eléctricos, ollas y otros implementos propios de este tipo de instalaciones.

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El procedimiento fue realizado por agentes especiales de la Oficina Regional Nº 2 de Ciudad del Este, con el acompañamiento del fiscal Luis Fernando Escobar.

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Los intervinientes consideran que el desmantelamiento del laboratorio representa un importante golpe a una estructura vinculada al tráfico de cocaína. El operativo fue concretado tras un trabajo de inteligencia.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) continúa con la fase investigativa para identificar posibles conexiones y determinar los demás componentes de este esquema ilícito.