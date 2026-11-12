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ABC en el Este
12 de noviembre de 2026 - 12:34

Desmantelan laboratorio de cocaína en Presidente Franco y detienen a un sospechoso

Mesa con cacerolas metálicas, una bolsa amarilla y un teléfono móvil en un ambiente exterior de trabajo.
Los elementos incautados de un laboratorio de cocaína en Presidente Franco.

Una vivienda que funcionaba como laboratorio clandestino de cocaína fue allanada este jueves en Presidente Franco. Durante el operativo fue detenido un sospechoso.

Por ABC Color

La intervención se realizó en el barrio San Blas, en el interior de una vivienda utilizada como laboratorio para el procesamiento de cocaína. En el lugar fue detenido Walter Hugo Balmaceda Pineda, de 45 años, quien tenía bajo su custodia las sustancias y los elementos vinculados a la actividad ilícita.

Durante el procedimiento fueron incautados 2 kilos y 435 gramos de cocaína, además de más de 21 kilos de precursores químicos. Asimismo, los intervinientes incautaron un automóvil Toyota Wish, varios documentos y otros elementos.

Narcotráfico: destruyen laboratorio para el procesamiento de marihuana en Capitán Bado

También se decomisaron diversos equipos utilizados para el procesamiento de la droga, entre ellos una prensa hidráulica, gatos hidráulicos, balanzas, molinos eléctricos, ollas y otros implementos propios de este tipo de instalaciones.

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El procedimiento fue realizado por agentes especiales de la Oficina Regional Nº 2 de Ciudad del Este, con el acompañamiento del fiscal Luis Fernando Escobar.

Tres agentes de la SENAD, con camisetas negras, observan a un detenido en camiseta roja, en un patio con una mesa cubierta.
Durante la intervención fue detenido Walter Hugo Balmaceda Pineda.

Los intervinientes consideran que el desmantelamiento del laboratorio representa un importante golpe a una estructura vinculada al tráfico de cocaína. El operativo fue concretado tras un trabajo de inteligencia.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) continúa con la fase investigativa para identificar posibles conexiones y determinar los demás componentes de este esquema ilícito.

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