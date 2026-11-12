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ABC en el Este
12 de noviembre de 2026 - 14:51

Yaguareté nacida en Itaipú viajará 2.100 km para contribuir a conservar su especie

Yaguareté en transporte especializado, rodeada de expertos y en un ambiente natural, lista para su viaje.
La ejemplar de yaguareté melánica, nacida en Itaipú, emprende un viaje hacia un nuevo hogar para contribuir a la conservación de su especie.

Una travesía de 2.100 kilómetros marca una nueva etapa en la vida de Jataí, una yaguareté melánica nacida y criada en el Refugio Biológico Bela Vista, administrado por Itaipú Binacional, en Foz de Yguazú, Brasil.

Por ABC Color

La ejemplar de yaguareté fue trasladada vía terrestre a la Reserva Conservacionista Piracema, en el estado de Tocantins, donde tendrá la misión de contribuir a la reproducción y conservación de su especie.

La hembra, próxima a cumplir cuatro años y con un peso cercano a los 90 kilogramos, fue seleccionada para integrar un programa de reproducción bajo supervisión de las autoridades ambientales brasileñas.

El operativo fue acompañado por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo responsable de la protección de la fauna silvestre y de las unidades de conservación federales de Brasil.

En su nuevo hogar, Jataí formará una pareja reproductiva con otro ejemplar seleccionado por el ICMBio. De esta manera, podrá contribuir al nacimiento de nuevas crías y a los esfuerzos de conservación de uno de los grandes felinos de Sudamérica.

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La ejemplar nació junto con su hermana Arapuá el 29 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Yaguareté.

El veterinario de Itaipú, Pedro Teles, recordó el vínculo construido con la hembra desde su nacimiento y reconoció que su partida representa un momento emotivo para quienes acompañaron su crecimiento.

Su nuevo destino es la Reserva Conservacionista Piracema, ubicada en el municipio de Almas, estado de Tocantins. El establecimiento cuenta con unas 5.000 hectáreas destinadas a la conservación de especies de la fauna brasileña.

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