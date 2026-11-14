Gatillo fácil: imputarán por homicidio doloso a suboficial sindicado de matar a conductor

El agente fiscal Gabriel Segovia Villasanti confirmó que este sábado presentará imputación contra el agente policial y solicitará al Juzgado Penal de Garantías decretar su prisión preventiva.

El proceso penal será por homicidio doloso. Además, debido a que existe otra persona herida en el mismo episodio, el Ministerio Público analiza la tentativa de homicidio o lesión grave.

El agente fiscal explicó que el suboficial ayudante de la Policía Nacional, Rodrigo Mathías Chamorro (23 años), se entregó en la sede del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná y habría confesado ser el autor del disparo que acabó con la vida de Willian David Velázquez (34) y dejó herido a Rodrigo Ramón González (25).

Chamorro Galeano deberá comparecer ante la Fiscalía en el transcurso de este sábado para prestar declaración indagatoria. El mismo fue sometido a la prueba de parafina, cuyo resultado será incorporado a la carpeta fiscal.

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Asimismo, se extrajo el proyectil que quedó alojado en la cabeza de la víctima, a fin de someterlo a pericias balísticas y determinar si fue disparado con el arma incautada al suboficial.

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En cuanto al sobreviviente, Rodrigo González, quien recibió un refilón de bala en el rostro, se prevé que sea sometido a un estudio médico durante esta mañana. Si se encuentra en condiciones, prestará declaración testifical ante el Ministerio Público.

Una discusión de tránsito terminó en tragedia

El incidente ocurrió alrededor de las 01:40 de este sábado en la zona conocida como Ande Guy, en el barrio 23 de Octubre, en el límite entre Ciudad del Este y Presidente Franco.

Willian David Velázquez conducía un automóvil Toyota Corolla, e iba acompañado de Rodrigo Ramón González, quien cumplía años ayer. Ambos habían participado de una celebración con amigos en una cancha de ‘piki vóley’, en Presidente Franco. En el vehículo también viajaba una mujer.

Durante el trayecto, los ocupantes habrían protagonizado una discusión, por un inconveniente en el tránsito, con el suboficial Chamorro Galeano, quien presta servicios en el Departamento de Investigaciones de Alto Paraná y se encontraba fuera de servicio.

Tras el altercado se habría producido una breve persecución. El policía presuntamente efectuó un disparo contra el automóvil. El proyectil impactó en uno de los laterales del rodado, rozó el rostro de González Torres y alcanzó la cabeza del conductor.

A raíz de la herida, Velázquez perdió el control del vehículo y terminó chocando contra una vivienda. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde llegó sin signos de vida.

Los intervinientes verificaron imágenes de cámaras de circuito cerrado instaladas en las inmediaciones del lugar donde se habría registrado la discusión, aproximadamente a 150 metros del sitio del crimen.

Las grabaciones permitieron identificar el vehículo que habría utilizado el supuesto autor del disparo, lo que condujo a los investigadores hasta el suboficial de la Policía Nacional.

Posteriormente, por disposición del fiscal Gabriel Segovia, se ordenó su detención preventva. De su poder fueron incautados una pistola Kor FX-9, de procedencia turca, y un automóvil Toyota Premio, año 2002, que se observa en el circuito cerrado