ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

ABC en el Este
16 de noviembre de 2026 - 11:07

Acribillan playa de vehículos de una concejala en Presidente Franco

Local AyB AUTOMOTORES iluminado sin personas visibles, mostrando cartel con marcas de vehículos como Toyota, Kia, Hyundai e Isuzu.
La playa de vehículos de la concejal municipal fue baleada.

Un local de venta de automotores, propiedad de una concejala municipal de Presidente Franco, fue blanco de un ataque armado en el barrio San Miguel, a la altura del km 5 de esta ciudad.

Por ABC Color

El establecimiento, denominado AyB Automotores, propiedad de Blanca Mirian Acuña García (ANR), fue atacado alrededor de las 01:30 de ayer, cuando dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo GTR, gris, llegaron frente al local. Según el reporte policial, el acompañante descendió y efectuó varios disparos contra la playa de vehículos.

La edil, quien reside en el mismo establecimiento, manifestó que escuchó las detonaciones y posteriormente verificó las imágenes del circuito cerrado de seguridad de su local, donde pudo observar el momento del ataque.

Los disparos ocasionaron daños materiales en un automóvil y en una de las paredes del establecimiento, pero afortunadamente no se registraron personas heridas.

Tras la denuncia, se constituyeron en el sitio agentes de la Subcomisaría 12ª y agentes técnicos de la Policía Nacional para el procedimiento de rigor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mujer con chaqueta blanca y anteojos, sonriente en una oficina, con micrófono y documentos sobre la mesa.
Blanca Acuña, concejal municipal.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los autores y el móvil del ataque. La concejala aseguró que no recibió amenazas previas al ataque. No obstante, mencionó que recientemente había procedido a la recuperación de dos vehículos debido al incumplimiento de los pagos por parte de sus compradores.

Antecedentes políticos

Mirian Acuña García integra la Junta Municipal de Presidente Franco y asumió su tercer periodo como concejala. En 2012 también se desempeñó como intendenta interina durante tres meses. Su primera incursión en la Junta Municipal fue de la mano del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), agrupación política con la que logró acceder a su primer periodo como concejala.

Durante aquella administración municipal, la Fiscalía la había imputado en una investigación relacionada con la presunta efectivización de millonarios cheques de la Municipalidad sin la correspondiente contraprestación. Sin embargo, posteriormente fue blanqueada.

Asimismo, en el periodo anterior se mostró muy cercana al intendente Roque Godoy (PLRA).

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
03
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
04
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más
05
Soy un viral
Apagón mundial del 17 de noviembre: la verdad detrás del rumor que es tendencia en Paraguay
Ver más

Te puede interesar