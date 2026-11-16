Acribillan playa de vehículos de una concejala en Presidente Franco

El establecimiento, denominado AyB Automotores, propiedad de Blanca Mirian Acuña García (ANR), fue atacado alrededor de las 01:30 de ayer, cuando dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo GTR, gris, llegaron frente al local. Según el reporte policial, el acompañante descendió y efectuó varios disparos contra la playa de vehículos.

La edil, quien reside en el mismo establecimiento, manifestó que escuchó las detonaciones y posteriormente verificó las imágenes del circuito cerrado de seguridad de su local, donde pudo observar el momento del ataque.

Los disparos ocasionaron daños materiales en un automóvil y en una de las paredes del establecimiento, pero afortunadamente no se registraron personas heridas.

Tras la denuncia, se constituyeron en el sitio agentes de la Subcomisaría 12ª y agentes técnicos de la Policía Nacional para el procedimiento de rigor.

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Hasta el momento, se desconoce la identidad de los autores y el móvil del ataque. La concejala aseguró que no recibió amenazas previas al ataque. No obstante, mencionó que recientemente había procedido a la recuperación de dos vehículos debido al incumplimiento de los pagos por parte de sus compradores.

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Antecedentes políticos

Mirian Acuña García integra la Junta Municipal de Presidente Franco y asumió su tercer periodo como concejala. En 2012 también se desempeñó como intendenta interina durante tres meses. Su primera incursión en la Junta Municipal fue de la mano del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), agrupación política con la que logró acceder a su primer periodo como concejala.

Durante aquella administración municipal, la Fiscalía la había imputado en una investigación relacionada con la presunta efectivización de millonarios cheques de la Municipalidad sin la correspondiente contraprestación. Sin embargo, posteriormente fue blanqueada.

Asimismo, en el periodo anterior se mostró muy cercana al intendente Roque Godoy (PLRA).