Sistema biométrico en el Puente de la Amistad: culmina primera fase de pruebas con 82.000 cruces registrados

La Receita Federal de Brasil informó que, si bien actualmente las máquinas no están operativas, las pruebas del plan piloto del sistema de reconocimiento biométrico en el Puente Internacional de la Amistad no fueron canceladas ni suspendidas. Actualmente, el plan se centra en una etapa de revisión de los datos obtenidos y de análisis de las alternativas tecnológicas que podrían incorporarse en las siguientes fases.

El nuevo sistema tecnológico fue implementado durante todo octubre en esta frontera entre Brasil y Paraguay.

Los registros recopilados durante la experiencia permitieron identificar los horarios de mayor circulación, la cantidad de cruces y las frecuencias de desplazamiento de los peatones. Uno de los aspectos observados fue una disminución del movimiento peatonal durante los días en que operó el sistema.

Como parte de la continuidad del proyecto, se estudiarán los resultados de octubre y se analizará el desempeño de otras herramientas tecnológicas. Asimismo, las autoridades contemplan la posibilidad de convocar a nuevos proveedores para evaluar diferentes alternativas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La evaluación tendrá en cuenta aspectos como la confiabilidad del reconocimiento biométrico, las condiciones de seguridad, la velocidad del procedimiento, el rendimiento operativo y las garantías para la protección de los datos personales.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Aunque el plan de modernización contempla eventualmente la incorporación de controles para vehículos, la prioridad actual de la Receita Federal es completar los estudios sobre los mecanismos de identificación de peatones.