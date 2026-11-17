Se espera la llegada de numerosos visitantes nacionales y extranjeros, principalmente de Brasil y Argentina, durante los próximos días. Las expectativas están centradas en el megaevento comercial organizado por la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

Los principales comercios de la ciudad se adhieren a la iniciativa con descuentos, promociones relámpago, sorteos, premios y otros atractivos para captar a los compradores.

Puente de la Integración: gremio apunta a beneficios para el comercio de Ciudad del Este

Esta iniciativa privada cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y otras instituciones, con el objetivo de ofrecer comodidad y seguridad a los turistas durante su estadía en la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el gremio de comerciantes destacaron la importancia de la articulación entre los sectores público y privado para fortalecer la seguridad, dinamizar la actividad comercial y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

En las reuniones organizativas participan activamente autoridades nacionales, departamentales y municipales, representantes del sector empresarial, entidades bancarias y financieras, asociaciones de taxistas, mesiteros, transporte alternativo, la Asociación Hotelera y Gastronómica de Alto Paraná (Asotel), organismos de seguridad y representantes del sector cooperativo.

Ciudad del Este: de frontera comercial a polo económico - Negocios

Desde la organización señalaron que los hoteles y las posadas de Ciudad del Este ya registran reservas completas para las fechas del evento. La alta demanda de alojamiento incluso se extiende hacia ciudades vecinas como Minga Guazú, Presidente Franco y Hernandarias.

Este escenario refleja las expectativas generadas por el Black Friday y su impacto en el movimiento comercial, turístico y económico de toda la región.

Las proyecciones para esta nueva edición son positivas, con la expectativa de alcanzar nuevamente cifras históricas de participación y movimiento comercial.

El Black Friday 2026 se presenta como una oportunidad estratégica para impulsar las ventas, dinamizar el turismo, generar oportunidades para los distintos sectores económicos y fortalecer el posicionamiento de Ciudad del Este como destino internacional de compras.

Restricciones en el puente de la Amistad

Esta edición del Black Friday coincide con el feriado largo en Brasil por el Día Nacional de Zumbi y de la Conciencia Negra. En ese contexto, las autoridades aduaneras de ambos países, responsables de la gestión fronteriza entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este, dispusieron la suspensión del tránsito de camiones de carga por el Puente Internacional de la Amistad durante el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre.

Ciudad del Este: Emporio económico regional

La decisión tiene como objetivo prevenir congestionamientos, garantizar condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial, y preservar la fluidez del tránsito fronterizo ante la expectativa de un aumento significativo del movimiento internacional de personas y vehículos.

La medida se aplicará exclusivamente a los vehículos de transporte de cargas. La circulación de automóviles particulares, autobuses y demás usuarios del Puente de la Amistad continuará con normalidad, sujeta a las condiciones del tránsito durante esos días.

Las operaciones de transporte de cargas por el Puente Internacional de la Amistad se reanudarán normalmente el lunes 23 de noviembre de 2026.