Los trabajos de montaje comenzaron a finales de octubre y avanzan con la participación de más de 80 funcionarios de la División Navidad del Este. Sin embargo, las constantes lluvias registradas en las últimas semanas ocasionaron retrasos en el cronograma de instalación.

Patricia Pintos, jefa de la División Navidad del Este, explicó que la planificación del proyecto comienza ya en febrero, pero que los trabajos de restauración, reparación y elaboración de nuevas estructuras se inician en mayo.

Pese a las condiciones climáticas desfavorables, la organización mantiene como fecha de inauguración el 5 de diciembre.

Más avenidas y espacios públicos iluminados

Este año, a diferencia de la edición anterior que fue más austera debido a la intervención a la Municipalidad, se prevé la ampliación de los sectores decorados, llegando a importantes avenidas y barrios donde anteriormente no se contaba con este tipo de ornamentación.

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Entre los lugares contemplados figuran las avenidas República de Colombia (ExVanguardia), avenida República del Perú (hasta el Hospital Los Ángeles), Julio César Riquelme, San José y Bernardino Caballero.

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También se instalarán decoraciones en la rotonda del Área 1, la rotonda del kilómetro 3,5, la ruta PY02, la rotonda Oasis, la rotonda Reloj y el Puente de la Amistad.

El paso internacional volverá a lucir con los colores de la bandera paraguaya, cuya decoración este año será ampliada para cubrir todo el lado paraguayo del Puente de la Amistad.

Atracciones en el Lago de la República

El Lago de la República volverá a ser uno de los principales atractivos de la Navidad del Este, como cada año, con una propuesta de iluminación y ornamentación que abarcará la totalidad del espacio.

Entre las novedades se destaca una flor de lis (primera denominación que tuvo la ciudad) flotante en el lago, equipada con paneles solares, además de dos patitos decorativos flotantes, también con energía solar.

Asimismo, el muelle será revestido con una ambientación inspirada en la iglesia de la Sagrada Familia, como parte de la temática religiosa elegida para este año.

Un pesebre gigante y espectáculos de luces en el anfiteatro

La propuesta central estará concentrada en el anfiteatro del Lago de la República, donde se instalará una estructura de aproximadamente seis metros de altura con las figuras de José, María y el Niño Jesús.

La representación estará acompañada por tres ángeles y el árbol principal, que contará con iluminación mediante un sistema que permitirá generar un show de luces y sonido.

Los espectáculos especiales se realizarán diariamente a las 21:00, desde el 5 de diciembre hasta aproximadamente el 15 de enero. Cada presentación tendrá una duración estimada de 30 minutos.

Pesebre viviente en el acto inaugural

A diferencia de ediciones anteriores, en las que había shows con grupos artísticos locales y nacionales, este año se prepara una escenografía que recreará la ciudad de Belén en el palco del anfiteatro. Allí se preparará también el pesebre viviente, con el propósito de dar mayor protagonismo al significado religioso de la Navidad.