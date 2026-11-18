La restricción se extenderá hasta el próximo sábado. En esta edición del Black Friday participará una gran cantidad de comercios, por lo que se espera una importante afluencia de visitantes, tanto extranjeros como nacionales.

Con el objetivo de facilitar la circulación peatonal, el tránsito vehicular será reordenado durante estos días. Algunas calles y avenidas quedarán habilitadas exclusivamente para el paso de peatones.

Black Friday 2026: Ciudad del Este, con hoteles repletos, espera a miles de turistas compradores durante el fin de semana

De esta manera, se busca ofrecer espacios seguros y cómodos a los visitantes. Además se pretende aminorar los posibles embotellamientos.

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Black Friday en CDE: por dónde circular

Las vías habilitadas para la circulación vehicular serán las avenidas Carlos Antonio López y Adrián Jara (en sentido hacia la avenida Abay), además de Rubio Ñu e Ita Yvate.

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Por su parte, las zonas peatonales comprenderán el tramo desde Pa’i Pérez hasta Monseñor Rodríguez y la avenida Adrián Jara, desde la avenida Abay hasta Carlos Antonio López, así como el sector comprendido entre Rubio Ñu y Monseñor Rodríguez.

Asimismo, se habilitarán espacios para una feria gastronómica en los siguientes sectores: Pa’i Pérez, desde Carlos Antonio López.

Del shopping a la fábrica: los brasileños ya no cruzan el puente solo para comprar, sino para invertir

Desde hace varios días, los organizadores anuncian que se espera un récord de visitantes, superando las cifras de ediciones anteriores.

También informaron que los hoteles de la capital departamental están colmados e incluso la demanda de hospedaje se extendió a ciudades vecinas como Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú, además de Foz de Iguazú, Brasil.