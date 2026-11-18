Un hecho de robo se produjo aproximadamente a las 09:47 de este miércoles, sobre la avenida Pa’i Pérez de Ciudad del Este. En las imágenes se observa que la víctima llega al lugar y, en ese momento, es rodeada por cuatro sujetos que se desplazaban en dos motocicletas. Los delincuentes la intimidan y se apoderan de la caja.

Según los datos que la víctima proporcionó a los agentes de la Comisaría Primera, la caja contenía productos electrónicos, presuntamente teléfonos celulares, que había retirado de un depósito y estaba trasladando hasta otro edificio.

Operativo “Año Paha”: ¿cómo se prepara la Policía para combatir la inseguridad?

Hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de productos robados y el valor de la mercadería, aunque, según los datos preliminares, el perjuicio económico sería considerable.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comisario Jorge Villalba, subjefe de la Comisaría Primera, explicó que existe un protocolo para el traslado de mercaderías de alto valor, que contempla el acompañamiento policial para prevenir asaltos. Sin embargo, en esta ocasión no se solicitó dicho servicio.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

“En ese caso no se comunicó a la Policía. Por el valor que tiene se da ese acompañamiento, más todavía porque ya estamos en épocas críticas del año y ocurren estos hechos”, expresó.

Inseguridad en Ciudad del Este: atacan, violentan y roban en varias casas de cambios

Asimismo, los investigadores sospechan que los autores del asalto manejaban información precisa sobre el contenido de la caja, lo que les habría permitido perpetrar el robo.

El asalto ocurrió en medio del despliegue policial dispuesto para reforzar la seguridad en la zona céntrica con motivo del Black Friday. Llamativamente, a pocos metros del lugar del hecho había agentes policiales apostados.

Se espera que entre 250 y 300 agentes refuercen la seguridad durante el evento comercial, que comienza mañana y se extenderá hasta el domingo. Para estas jornadas se prevé la llegada de miles de visitantes a Ciudad del Este.