Con filas que se extendieron a varias cuadras, Nissei dio inicio esta mañana, a las 06:30, a una nueva edición de su Black Friday, denominada por la empresa como el “Black más tech del país”.

El evento se desarrolla en la sede central de la firma, ubicada sobre la avenida Adrián Jara, esquina Regimiento Piribebuy, en Ciudad del Este.

La actividad reúne a consumidores de distintos puntos del país y compradores extranjeros, principalmente de Brasil y Argentina, atraídos por las ofertas en tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Durante las cuatro jornadas se ofrecerán descuentos de hasta 50% en productos seleccionados, entre ellos celulares, televisores, notebooks, cámaras, drones, smartwatches, videojuegos, equipos de audio y de climatización.

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Una de las principales novedades de esta edición es la apertura de la tienda durante cuatro días consecutivos, incluyendo por primera vez el domingo, con el objetivo de brindar más oportunidades a los compradores.

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Al respecto, Julieta Arce, gerente de Marketing de Nissei, destacó que los clientes comenzaron a llegar desde ayer y contó que la empresa preparó una propuesta que combina promociones comerciales con entretenimiento para los visitantes.

Arce mencionó que, pese a la extensa fila registrada frente al establecimiento, el ingreso de los clientes se desarrolla de manera ágil.

Según explicó, el tiempo de espera suele ser de entre 10 y 15 minutos, por lo que invitó a los clientes a acercarse a la tienda.

Cajas misteriosas y premios para los compradores

Entre las propuestas que forman parte del evento se destaca la tradicional dinámica de las Cajas misteriosas, una de las actividades más esperadas por los clientes.

La iniciativa consiste en adquirir una caja por un precio determinado, sin conocer previamente su contenido, para luego descubrir el premio durante una presentación en el escenario.

De acuerdo con Arce, los precios de estas cajas van desde 9 hasta 699 dólares.

La representante de la firma aseguró que el valor de los productos incluidos supera el monto abonado por los compradores.

El programa también incluye la Garra misteriosa, juegos interactivos como Jumping TEN, Nissei Match y PeloTEN, además de shows en vivo y otras sorpresas.

En cuanto a los premios, los primeros clientes que integraron la fila acceden a cinco premios por día, mientras que durante cada jornada se entregarán otros 20 premios sorpresa.

Clientes llegan desde el día anterior

La expectativa por las promociones quedó reflejada en la llegada masiva de compradores que llegaron con muchas horas de anticipación para ocupar los primeros lugares de la fila.

Uno de ellos fue Daniel Duarte, del barrio Don Bosco de Ciudad del Este, quien manifestó que llegó al establecimiento el miércoles a las 11:30 para ser el primero en la fila.

Duarte comentó que su principal objetivo es adquirir un televisor de 32 pulgadas, cuyo precio promocional es de 49 dólares, cuyo valor habitual es de unos aproximado de 80 dólares.

El comprador dijo que es un cliente fiel de Nissei y que esta es la sexta ocasión en que participa del Black Friday de la empresa.

Asimismo, destacó la atención que recibió durante la espera. “Ellos me proporcionaron la cena y el trato fue excelente mientras estaba en la fila”, expresó.

Cuatro días de promociones en Ciudad del Este

La edición de Ciudad del Este se inicia hoy y se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre.

Según el cronograma anunciado por la empresa, la atención será de 06:30 a 17:00 de jueves a viernes, mientras que el sábado y el domingo se extenderá hasta las 16:00.

Arce invitó también a los consumidores a seguir las redes sociales oficiales de la firma, especialmente la cuenta de Instagram @nisseiparaguay, donde se publican las ofertas y novedades del evento.

El Black Friday llegará a Asunción

Tras las jornadas en Ciudad del Este, el evento se trasladará a la capital del país el viernes 27 de noviembre, en el centro de experiencia de Nissei, ubicado sobre la avenida España.

En Asunción, la actividad tendrá una jornada extendida de 08:30 a 20:00, con descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados.