Santa Rita fue uno de los distritos más castigados, especialmente en su zona céntrica. Varias viviendas y el Centro Cultural Municipal fueron destechados, además de que estructuras metálicas cayeron sobre vehículos en la zona céntrica de la ciudad. A raíz de la tormenta, la ciudad quedó además sin servicio de electricidad.

En Ciudad del Este, las consecuencias del fenómeno también se hicieron sentir. Dos árboles cayeron frente al Centro Regional de Educación (CRECE), lo que obligó a interrumpir el tránsito sobre la avenida Bernardino Caballero, en sentido Presidente Franco-Ciudad del Este.

Asimismo, sobre la avenida 11 de Setiembre del barrio Juan E. O’Leary, la caída de árboles afectó una camioneta Jeep, un furgón Toyota Hiace y una camioneta Toyota Hilux.

Asimismo, usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reportan cortes en el suministro eléctrico en varios distritos de Alto Paraná, con mayor incidencia en Santa Rita y las ciudades cabeceras del departamento.

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Daños en tinglado del MOPC y sede policial

El temporal también ocasionó perjuicios en dependencias públicas. En Colonia Paraná Poty, en Presidente Franco, el fuerte viento afectó el tinglado del campamento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde se encuentran máquinas de la institución.

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Por otro lado, la Comisaría 10ª de la ciudad de Juan León Mallorquín reportó que el temporal ocasionó daños en su dependencia.