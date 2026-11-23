Este año, el proyecto del Gran Hospital del Este registró un importante avance, pues ya cuenta con un terreno y una fuente de financiación. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la fase de llamado a licitación, quedó paralizado debido a la crisis política desatada a raíz del quiebre de Ueno Bank.

En el nuevo escenario, marcado por cambios de autoridades en instituciones clave, el proyecto volvió a quedar en el limbo. El plan es que Itaipú Binacional sea la encargada de financiar la obra.

En medio de cuestionamientos, anuncian transferencia de inmueble para el Gran Hospital del Este

El director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel, se trasladó este lunes a Asunción para mantener reuniones con jefes de diversas áreas y tratar sobre el proyecto. Explicó que el objetivo es poner al tanto a las nuevas autoridades sobre la etapa en la que quedó la iniciativa y analizar la posibilidad de retomarla.

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En agosto de este año se firmó el Decreto Nº 6.692, que autoriza la transferencia del inmueble de la Villa Militar de la 3ª División de Infantería, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). En el marco del proyecto, también se había firmado un convenio entre ambas instituciones e Itaipú Binacional.

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Conforme al proyecto ejecutivo, el nuevo Gran Hospital del Este contará inicialmente con 56 unidades de terapia intensiva y 204 camas de internación.

Reclamos de hace varios años

La construcción del Gran Hospital del Este es un reclamo de varios años de los gremios médicos y de las asociaciones de pacientes de Ciudad del Este. Esto se debe a que el Hospital Regional, considerado un centro de referencia, se encuentra colapsado.

Nuevo Hospital General del Este tendrá solo 56 camas más que el actual Hospital Regional

El actual centro asistencial ya no da abasto ante la gran demanda de pacientes y, además, funciona en una estructura deteriorada, con goteras, pisos rotos y un estado general deficiente. A esto se suman los frecuentes desabastecimientos de insumos y medicamentos, que complican aún más la atención de las personas vulnerables de la zona.