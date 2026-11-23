El cuerpo sin vida del pequeño fue hallado por vecinos ayer, aproximadamente a las 16:00, en el sector II del barrio, tendido boca arriba, a un costado de una calle empedrada. Agentes policiales que llegaron al sitio constataron que ya no presentaba signos de vida.

La corta edad del niño y la actividad a la que se dedicaba llamaron la atención de los pobladores, quienes manifestaron que lo veían recorrer el barrio ofreciendo productos de limpieza para conseguir dinero. Incluso, según versiones, el pequeño no estaría escolarizado y era alimentado por vecinos.

Tras la intervención del fiscal Elvio Aguilera, personal de Criminalística y el médico forense Javier Brítez, se confirmó que la causa de muerte fue electrocución. Posteriormente, el Ministerio Público dispuso la entrega del cuerpo a su madre, una joven de 20 años.

Los padres del niño podrían enfrentar una eventual imputación por violación del deber de cuidado, teniendo en cuenta que el pequeño, con apenas 6 años, se encontraba en extrema vulnerabilidad, recorriendo las calles de uno de los barrios considerados más peligrosos de Ciudad del Este.

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Situación de niños en Paraguay

Los datos recopilados por el Observatorio de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) reflejan profundas brechas sociales y una preocupante falta de protección hacia la niñez en Paraguay.

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Según los indicadores, casi uno de cada cuatro niños vive en condiciones de pobreza, mientras que uno de cada tres presenta déficit nutricional. A esto se suman la deserción escolar y la exposición de miles de menores a distintas formas de violencia y delitos graves.