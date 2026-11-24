En Ciudad del Este, se espera que la temperatura oscile entre una mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C. Durante las primeras horas, predominarían los vientos del norte, que posteriormente rotarán hacia el sector sur. También se registrarían lluvias con tormentas eléctricas.

Asimismo, para mañana, el pronóstico contempla condiciones similares, con temperaturas mínimas de 20 °C y máximas que podrían alcanzar los 26 °C. Se esperan lluvias con tormentas eléctricas y vientos del sureste.

En tanto que para el miércoles, se anuncian temperaturas de entre 20 °C y 28 °C, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas, acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas.